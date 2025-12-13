La borrasca 'Emilia' deja más de 200 incidencias en el archipiélago canario durante la noche

Archivo - El Gobierno de Canarias pide "extremar" la precaución en desplazamientos de hoy y mañana por la borrasca 'Olivier' - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

Las incidencias han estado vinculadas con la caída de árboles, farolas y adornos navideños a la vía pública

SANTA CRUZ DE TENERIFE/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado en la última madrugada más de 200 incidencias por el paso de la borrasca 'Emilia' en el archipiélago, en concreto, entre las 00.00 y las 08.00 horas de este sábado, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

La mayoría de las incidencias se han registrado en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, según precisa el departamento regional, así como en el área metropolitana de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, estando vinculadas con la caída de árboles, farolas y adornos navideños a la vía pública.

El paso de la borrasca 'Emilia' por Canarias ha llevado a la Dirección General de Emergencias del Gobierno regional a activar desde la noche de este viernes la alerta máxima por fenómenos costeros en todas las islas, ante la previsión de olas que podrán superar los nueve metros de altura.

A esta situación se suma la vigente alerta por viento, con rachas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas de medianías y cumbres, por riesgo de inundaciones costeras y la alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife. También se activó la situación de prealerta por tormentas en las islas y por nevadas en las cumbres de La Palma y Gran Canaria, según informó ayer el departamento regional en una nota de prensa.