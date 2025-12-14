La borrasca 'Emilia' deja en la última noche en Canarias más de 200 incidencias, la mayor parte de ellas en Tenerife

Imagen de los efectos de la borrasca 'Emilia' este sábado en el litoral de La Laguna, Tenerife - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Emilia' ha dejado en la última noche en Canarias --entre las 20.00 horas y las 08.00 horas de este domingo-- unas 219 incidencias en las islas, más de la mitad de las mismas en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).

Asimismo, según informa el departamento regional, pese a la intensidad prevista con la borrasca para la noche de este sábado, los incidentes tendieron a decrecer en la pasada madrugada, resultando más afectada Tenerife, donde el paso de la tormenta dejó más incidencias en la comarca norte.

De este modo, en Tenerife, los incidentes estuvieron vinculados a achiques en viviendas y bajos, alcantarillas rebosadas y pequeños desbordes de barrancos, según ha precisado el Cecoes 112.

SIGUEN VIGENTES LOS AVISOS

El paso de la borrasca 'Emilia' por Canarias ha mantiene activo desde la noche de este viernes la alerta máxima por fenómenos costeros en todas las islas, ante la previsión de olas que podrán superar los nueve metros de altura.

A ello se suma la vigente alerta por viento, con rachas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas de medianías y cumbres, por riesgo de inundaciones costeras y la alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife. También se mantiene activa la situación de prealerta por tormentas en las islas y por nevadas en las cumbres de La Palma y Gran Canaria.

Esta decisión se toma en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA).