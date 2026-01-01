La borrasca 'Francis' se deja notar en Canarias con 5 cancelaciones en vuelos entre La Palma y Tenerife

Archivo - Un hombre camina bajo la lluvia en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias (España). Foto de archivo - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Francis' por Canarias ha empezado a dejarse notar con cinco cancelaciones este jueves, 1 de enero, que han afectado a las conexiones entre las islas de La Palma y Tenerife, según han informado desde Aena a Europa Press.

Así se han producido dos cancelaciones entre los aeropuertos de La Palma y Tenerife Norte, y la cancelación de otro vuelo entre Tenerife Norte y La Palma.

Además hubo dos desvíos de vuelos entre Tenerife Norte y La Palma, y Tenerife Sur y La Palma, si bien finalmente estos desvíos se convirtieron ambos en cancelaciones.

Desde Enaire, por su parte, se aconseja ante las condiciones de meteorología adversa por la borrasca 'Francis' en Canarias consultar el estado de los vuelos, ya que indican que está ocasionando regulaciones por seguridad en los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife Sur.