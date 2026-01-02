La borrasca 'Francis' deja este viernes siete desvíos y otras siete cancelaciones en los aeropuertos de Canarias

Archivo - El aeropuerto de La Palma cerrado por la borrasca 'Óscar', a 6 de junio de 2023, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Francis' ha dejado este viernes un total de siete desvíos y siete cancelaciones por meterología adversa en los aeropuertos Tenerife, La Palma y El Hierro, según ha informado a Europa Press fuentes de Aena.

Así, la situación desfavorable en el entorno del Aeropuerto de La Palma ha ocasionado el desvío de un vuelo con destino a la isla desde Gran Canaria, cinco más hacia Tenerife Sur --cuatro con origen en Tenerife Norte y uno con origen en Tenerife Sur-- y otro desvío más, esta vez con origen en Ámsterdam, hacia Tenerife Sur.

A ello se suma la cancelación de otras siete operaciones más, dos de ellas con origen en La Palma y hacia Tenerife Norte, otra con origen en La Palma y con destino a Gran Canaria, una más con destino a Tenerife Sur, y otras dos cancelaciones, desde El Hierro a a Gran Canaria y desde Tenerife Norte a El Hierro, respectivamente.