La borrasca 'Therese' cancela 7 vuelos y provoca 3 desvíos en Canarias hasta primera hora de la tarde de este miércoles

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El paso de la borrasca 'Therese' por Canarias ha provocado, hasta las 16.00 horas de este miércoles, 18 de marzo, siete vuelos cancelados y tres desvíos, según ha informado Aena.
En concreto, la meteorología adversa ha afectado en el aeropuerto de El Hierro, donde ha habido que desviar un vuelo que procedía desde Tenerife Norte, y que ha tenido que regresar al aeródromo de salida; mientras que se ha cancelado otro vuelo entre El Hierro y Tenerife Norte.
Respecto al aeropuerto de La Palma, un vuelo de Madrid que tendría que haber aterrizado en la isla ha tenido que ser desviado a Tenerife Sur; mientras que en el de Gran Canaria, un vuelo de Colonia ha tenido que desviarse a Fuerteventura.
Además debido a la meteorología en ruta se han tenido que cancelar cuatro vuelos entre Tenerife Norte y La Palma, así como dos entre Gran Canaria y La Palma.