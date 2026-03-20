La borrasca 'Therese' deja en Canarias rachas de viento de más de 120 km/h y hasta 93 litros de agua acumulada

Nevada en el Parque Nacional del Teide por el paso de 'Therese' por Canarias - CABILDO DE TENERIFE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Therese' ha dejado en Canarias durante la madrugada de este viernes y sus primeras horas, rachas de viento de más de 120 km/h y hasta 93 litros por metro cuadrado de agua acumulada, según se desprende de datos de la Agencia Estatal de Meteorología recogidos por Europa Press.

En lo que se refiere al viento, ha sido Izaña, en la isla de Tenerife, donde se ha registrado la velocidad máxima, con 91 km/h a las 02.00 horas; mientras que la racha de viento que ha soplado con más fuerza ha sido de 123 km/h en Agaete, en la isla de Gran Canaria, a las 03.00 horas.

Respecto a la precipitación, el paso de la borrasca ha dejado la mayor acumulación por el momento en el Roque de Los Muchachos (La Palma), con 93,6 litros por metro cuadrado, seguido de San Mateo (Gran Canaria), con 56,6 litros.

Asimismo en la zona de Las Tirajanas de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) se han acumulado 48,2 litros por metro cuadrado, mientras que en Cuevas del Pinar del citado municipio se alcanzaron 45,8 litros, y en El Paso (La Palma) las lluvias caídas en las últimas horas han dejado 48 litros.

Por último, en lo que se refiere a la temperatura, el valor máximo en el archipiélago se registró a las 10.50 horas en Melenara, en el municipio de Telde (Gran Canaria), cuando el termómetro se situaba en 22,3ºC; mientras que la mínima más baja se ha producido en el Roque de Los Muchachos a las 03.30 horas, cuando se alcanzó -1,5ºC.