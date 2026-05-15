En buen estado de salud las 16 personas migrantes que viajaban ocultas en una embarcación en su paso por Canarias

Archivo - El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo procedió este jueves al rescate de unas 16 personas que habrían viajado ocultas como polizones en una embarcación que partió de Singapur con destino a Rotterdam y que realizó una escala en Senegal antes de su paso por aguas canarias.

Las personas evacuadas ayer, que viajaban como polizones a bordo de una gabarra remolcada, arribaron al Aeropuerto de Tenerife Norte en "buen estado de salud", por lo que no precisaron de traslado a centros sanitarios, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Europa Press que las personas auxiliadas, probablemente de origen subsahariano, ya se encuentran en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Los Cristianos, donde se les ofrece una primera acogida, se les identifica y se define si son solicitantes de asilo.

LOS HECHOS

La alerta fue notificada el pasado miércoles, a las 22.00 horas, al Centro Coordinador de Salvamento Marítimo por un remolcador portuario, que realizaba un viaje con origen en Singapur y destino a Rotterdam, y que tenía sospechas de que pudiera haber personas a bordo de la gabarra que transportaba, según informaron a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo.

En el momento de los hechos, el remolcador se encontraba en ruta entre Gran Canaria y Tenerife y, según detallan fuentes de Salvamento Marítimo, la embarcación habría hecho escala previa en Senegal.

El organismo estatal procedió a activar una Salvamar, que partió al auxilio de la embarcación, y dos helicópteros que fueron activados para proceder a la evacuación de las 16 personas en la gabarra y aterrizar, posteriormente en el Aeropuerto de Tenerife Norte.