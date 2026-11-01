En buen estado de salud el bañista que se trataba de localizar este domingo en El Médano, en Tenerife

El incidente ocurre mientras Tenerife se encuentra en situación de alerta por lluvias intensas, que han dejado casi medio centenar de incidencias durante la madrugada en la islas afectadas

Archivo - Helimer 204 de Salvamento Marítimo
Archivo - Helimer 204 de Salvamento Marítimo - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo
Europa Press Islas Canarias
Publicado: domingo, 1 noviembre 2026 13:46
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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El bañista en apuros que trataban de localizar este domingo los efectivos de emergencia ha podido salir del agua por sus propios medios y en buen estado de salud de la playa de El Médano (Tenerife).

Según informa el organismo estatal, este domingo se recibió un aviso del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112) de que había un bañista en apuros en la zona y que no había podido ser localizado.

El centro de control de Salvamento en Tenerife procedió a movilizar al helicóptero helimer 204, así como a la salvamar Alpheratz, que procedieron a iniciar la búsqueda, ya iniciada por una neumática de efectivos de los bomberos.

Finalmente, el Cecoes 112 reportó que el nadador pudo salir del agua por sus propios medios y en buen estado de salud.

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