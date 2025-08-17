Suc.- Buscan a Minerva de los Milagros, una mujer de 38 años desaparecida el 1 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria - SOS DESAPARECIDOS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación SOS Desaparecidos ha lanzado este domingo un mensaje de ayuda para tratar de localizar a Minerva de los Milagros A.P., una mujer de 38 años que desapareció el pasado 1 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la información facilitada, mide 1,62 m, presenta una complexión delgada, tiene el pelo largo, negro y rizado, y los ojos negros.

Desde la Asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.