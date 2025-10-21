El Cabildo adjudica la construcción de sus primeras 44 viviendas públicas en Los Realejos y Santiago del Teide

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, en una visita a una promoción de viviendas - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, anuncia este martes que el Consejo de Gobierno dará luz verde a la adjudicación y construcción de las primeras 44 viviendas de promoción pública que la institución insular ejecutará en los municipios de Los Realejos (27) y Santiago del Teide (17).

Afonso y la consejera de Vivienda del Cabildo, Sonia Hernández, indican en una nota que "estas 44 viviendas se enmarcan en el convenio suscrito entre la institución insular y el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, por el que se podrá construir, de forma directa, hasta 257 viviendas públicas en otros municipios de la isla como Güímar (30), San Miguel (90), El Sauzal (17), Granadilla (47) y El Rosario (29)".

El pasado mes de julio, apuntó, "aprobamos en Consejo de Gobierno el expediente de contratación de la redacción de proyectos, dirección facultativa y ejecución de obras de promociones de viviendas en 5 de estos municipios, mientras que será el ICAVI quien redacte los proyectos de El Sauzal y Granadilla".

En referencia a este contrato, la consejera de Vivienda, Sonia Hernández, aseguró que "se trata del mayor contrato de vivienda pública de la historia de Tenerife, una licitación que marca un hito en la política de vivienda pública, materializando resultados tangibles en relación a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, como es la vivienda".

De los casi 40 millones de euros totales que implica este convenio, en esta primera actuación la inversión será de 9.882.485,16 euros (de los que un 42,89% son financiados por el Cabildo, mientras que el ICAVI aporta el 57,115 restante).

Lope Afonso adelanta también que "aunque éste es el primer paso, se espera poder adjudicar el resto de lotes de viviendas públicas en las próximas semanas, constatando un compromiso que se adquirió a principios de mandato, cuando se insistió en que el Cabildo debía tener un papel protagonista a la hora de buscar soluciones a los problemas de acceso a la vivienda que tienen los tinerfeños".

En esa línea incide en que en el ecuador de este mandato ya se han empezado a "obtener resultados" de todo el trabajo que se inició en 2023, "plasmados en la puesta en marcha de diferentes planes y programas que suponen un considerable compromiso presupuestario por parte de la institución insular y otras administraciones para responder con certidumbre a las necesidades de los ciudadanos".

En este sentido, Afonso resalta que "esta iniciativa se suma a otros planes y programas impulsadas por el área de Vivienda del Cabildo, como los 'Activa' Suelo y Vivienda, así como el Programa de Rehabilitación de Vivienda, con los que se busca posicionar al Cabildo como una herramienta útil para dar respuesta a las necesidades sociales vinculadas al acceso a la vivienda".