El Cabildo y ARQUIMEA desplegarán en Tenerife un telepuerto de comunicaciones satelitales, que estará operativo en 2028

El Cabildo de Tenerife y la tecnológica ARQUIMEA se alían para construir un telepuerto para comunicaciones satelitales

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), y la empresa tecnológica ARQUIMEA han anunciado este jueves la construcción de una infraestructura de telepuerto para comunicaciones satelitales, aprovechando la posición geográfica "estratégica" de la isla y las sinergias con su conectividad submarina. El telepuerto, cofinanciado con fondos europeos, será gestionado por la empresa CanarySat Teleport Services.

El desarrollo del telepuerto de comunicaciones satelitales constituye una pieza "fundamental" del proyecto CanarySat, que integra dos grandes elementos: por un lado, la construcción y operación de este telepuerto en Canarias, y por otro, el despliegue de una constelación de satélites de comunicaciones.

En una nota de prensa, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de este telepuerto en Tenerife, que permitirá impulsar la economía insular. "Con este proyecto diversificaremos la economía de Tenerife, atraemos nuevos inversores y desarrollamos una estrategia sin precedentes en Canarias", ha destacado la presidenta insular.

Antonio Abad, director general de CanarySat, ha señalado que el proyecto supone "una gran oportunidad" para convertir a Canarias en un hub de comunicaciones por satélite "seguras, resilientes y soberanas que darán servicio a una creciente demanda global".

Desde ARQUIMEA, Rubén Criado, director general de la línea de Nuevas Tecnologías y CEO del centro de investigación, ha destacado que es parte de la esencia corporativa el participar en los principales proyectos tecnológicos que se desarrollan en España. "Nuestra trayectoria de más de 20 años en el sector aeroespacial nos permite contribuir con solvencia y visión a iniciativas de alto impacto como esta", ha defendido.

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, ha precisado que se prevé que el proyecto de CanarySat genere alrededor de 100 nuevos empleos directos e indirectos de alta cualificación, atrayendo empresas de alto valor añadido, que buscan conectividad premium en tiempo real y baja latencia, como operadores satelitales, empresas de telemedicina, banca o ciberseguridad.

"No sólo la presencia de ARQUIMEA, ya en Canarias, con especial implantación en Tenerife, sino además las condiciones especiales físicas de conectividad, como la disponibilidad del CPD D-ALiX y alta conectividad submarina a través de Canalink, y fiscales, con la posibilidad de materialización de Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) por parte de inversores privados, son las que han sido determinantes para que se haya propuesto Tenerife como el punto en el que ubicar esta infraestructura", ha añadido Martínez.

SOBRE EL PROYECTO

El proyecto contempla la puesta en marcha en Tenerife de un Telepuerto y de un Centro de Control y Operaciones de Satélites y Redes satelitales, para una nueva constelación de satélites de órbita baja (LEO), en desarrollo por parte de ARQUIMEA.

En concreto, se contempla la generación de, al menos 100 puestos de trabajo directos, además de disponer de una infraestructura de antenas de comunicaciones satelitales, y servicios anexos, que puedan servir no sólo para la constelación CanarySat, sino también para controlar otros satélites de terceros, como la futura constelación anunciada para observar y proteger el Archipiélago desde el espacio.

De esta forma, ARQUIMEA impulsará la creación un centro de control de satélites, que estará instalado en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), así como un gateway o telepuerto que conectará con Canalink, el operador neutro de comunicaciones.

Este telepuerto será parte del proyecto CanarySat que ARQUIMEA, compañía tecnológica española con amplia presencia en las Islas Canarias, ha puesto en marcha.

FASES

El proyecto se llevará a cabo en dos fases. En una primera etapa está prevista la construcción del telepuerto que está previsto que se inicie en 2026 y esté operativo en 2028.

En la segunda etapa, se llevará a cabo la construcción, puesta en órbita y comercialización de la capacidad de una red propia de satélites de comunicaciones en banda ancha.

De esta forma, CanarySat buscará ofrecer servicios globales, seguros y de calidad al contar en las islas con la infraestructura y capacidad necesarias del segmento terreno y del segmento espacial.