El Cabildo desaconseja la visita al Teide y pide precaución en los desplazamientos ante la borrasca 'Claudia'

Archivo - Área recreativa de Las Hayas, en Icod - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife mantiene activo el Plan Insular de Emergencias de Tenerife (PEIN) por precipitaciones, viento e inundaciones, desde las 12:00 horas, ante el paso de la Borrasca Claudia. Entre las recomendaciones y prohibiciones, se desaconseja la visita al Parque Nacional del Teide, se insta a la autoprotección personal y se prohíbe el acceso a áreas recreativas, zonas de acampada, senderos y pistas forestales.

Esta situación meteorológica podría estar acompañada de tormentas y rachas de viento muy fuertes de componente suroeste que alcanzarán los 80 kilómetros por hora en distintas zonas de Tenerife, especialmente en el Norte y Este de la isla, ayudado por efecto relieve, según ha especificado el Cabildo de Tenerife en una nota.

En paralelo, es probable que exista riesgo de inundaciones en algunos puntos, según informa el Cabildo.

Por lo tanto, las áreas recreativas y zonas de acampada dependientes del Cabildo permanecerán cerradas y se prohíbe el tránsito por las pistas y senderos de la Corona Forestal como medida de precaución. Asimismo, se prohíbe transitar por los senderos del Parque Nacional del Teide que dan acceso al pico y realizar actividades de barranquismo en la isla. También se han activado recursos extraordinarios insulares de Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), más de 110 Bomberos de Tenerife, 45 efectivos de Brifor y 35 trabajadores de Carreteras.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, con base en la predicción de AEMET y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y el Plan Especial de Inundaciones de Canarias (PEINCA), decretó la situación de alerta por lluvias y tormentas y por fuertes rachas de viento desde las 12:00 horas, así como mantener la situación de prealerta por fenómeno costero.

RECOMENDACIONES

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha explicado que las medidas se toman para garantizar la seguridad de las personas. Además, indica que la activación del PEIN también implica una serie de recomendaciones tanto para la ciudadanía como para los ayuntamientos de la Isla.

1. Se recomienda evitar los desplazamientos en la medida de lo posible. En caso de que el desplazamiento fuera necesario circule con precaución.

2. Queda suspendida la actividad lectiva presencial, pasando a telemática en todas las islas para el jueves 13 de noviembre. Aquellos centros que no dispongan de esta modalidad, tienen que suspender la actividad lectiva, según ha especificado la consejería de Educación del Gobierno de Canarias

3. Quedan suspendidas las actividades al aire libre, extraescolares y complementarias programadas por parte del Cabildo Insular, a partir de las 12:00 del día 12 de noviembre de 2025.

4. Se recomienda a los municipios que valoren la adopción de medidas preventivas acordes a la situación advertida, especialmente la suspensión de actividades extraescolares y al aire libre.

5. Se recomienda la revisión de infraestructuras en general con especial precaución del alcantarillado, muros de contención, taludes y redes eléctricas y vigilancia de cauces de barrancos y zonas susceptibles de inundación.

6. Asegurar mobiliario urbano, señalética y elementos susceptibles de ser desplazados por el viento.

7. Se desaconseja la visita al Parque Nacional del Teide durante el período que dure el evento meteorológico.

8. Se recomienda a los municipios la activación de sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMUs), así como la adopción de las medidas preventivas que consideren necesarias acordes a la situación advertida.

9. Se recomienda a la población seguir las indicaciones de autoprotección emitidas por las autoridades de protección civil.

10. Ante la situación de riesgo decretada se recomienda al resto de administraciones, entidades públicas y/o privadas y sociedad en general de Tenerife, siempre que sea posible, que habiliten el teletrabajo durante la mañana del 13 de noviembre de 2025. Todo ello con el fin de que se contribuya a la protección de las personas, la continuidad operativa y la resiliencia organizativa frente a situaciones meteorológicas adversa.

SENDEROS Y PISTAS FORESTALES

En virtud de esta declaración y conforme a las Resoluciones emitidas por la Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias en relación a las restricciones de acceso a senderos, áreas recreativas y pistas forestales, así como zonas Forestales, del Teide y Espacios Naturales Protegidos:

1. Mantener las prohibiciones de circulación y acceso a las pistas forestales y senderos afectadas como consecuencia del incendio forestal de Arafo en el año 2023.

2. Se prohíbe además la circulación por pistas forestales desde las 12:00 horas del 12 de noviembre de 2025.

3. Se prohíbe la estancia en Campamentos, Zonas de Acampada y Zonas recreativas forestales y Espacios Naturales Protegidos.

4. Se prohíbe el acceso a los senderos del estratovolcán Teide del Parque Nacional del Teide, desde las 12:00 horas del miércoles 12 de noviembre de 2025.

Recuerda el Cabildo tinerfeño que, además, se mantendrán alertados los medios y recursos insulares, tanto ordinarios como extraordinarios, por si se requiere su intervención.