El Cabildo desmiente que la presa de Agaete esté "a punto de colapsar" y se trabaja por evitar "un riesgo mayor"

Archivo - El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Dirección del Plan Insular de Emergencias, ha elevado a nivel 1 la situación de emergencia en toda la isla, ante el episodio de lluvias persistentes que está afectando al territorio y que deja numerosas incidencias, entre ellas el aumento del caudal de las presas y los desprendimientos en vías.

La decisión se adopta tras la previsión meteorológica y la situación actual, con precipitaciones intensas en zonas de cumbre y varias presas aliviando por llenado, lo que está generando desbordamientos de cauces aguas abajo.

En declaraciones facilitadas a los medios, el presidente insular, Antonio Morales, ha celebrado que, tras las fuertes lluvias registradas, se incrementen las reservas de agua necesaria en las presas para el sector primario, si bien ha lamentado los "numerosos incidentes" que se están produciendo en la isla en la jornada de este sábado.

Por todo ello, ha instado a la "precaución" solicitando no subir a las cumbres de la isla, ni tampoco acercarse a los barrancos y presas de la isla, ante los posibles desprendimientos o desbordamientos de agua en barrancos.

Sin embargo, el presidente insular ha desmentido el "bulo" transmitido por redes sociales de que la presa de Los Pérez, en Agaete -- y cuyo aumento del caudal ha obligado al desalojo preventivo de dos barrios-- "haya colapasado o esté a punto de colapsar": "Nada de eso. Es cierto que pueden rebosar, que las aguas pueden discurrir barranco abajo, y que hay que tener precaución, y para ello ya tenemos un servicio en marcha, para evitar un riesgo mayor".