El Cabildo diseña un plan con más de 1.200 efectivos para organizar la peregrinación de la Virgen de Candelaria

Reunión para organizar el dispositivo de seguridad de la peregrinación de la Virgen de Candelaria - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, en coordinación con el Obispado de La Laguna, el Gobierno de Canarias, la Subdelegación del Gobierno y los ayuntamientos de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz, ha presentado este martes el Plan de Autoprotección y Seguridad con motivo del traslado de la imagen de la Virgen de Candelaria previsto para el próximo mes de octubre.

Para la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, "este operativo supone un esfuerzo más de todo el equipo de Seguridad, con el director Iván Martín a la cabeza, para tener una peregrinación segura".

Así, ha señalado que se preparan más de 1.200 efectivos que controlarán que las vías por donde peregrine la Virgen "estén lo más protegidas posible".

El plan tiene como principales objetivos prevenir riesgos, atender incidencias de forma inmediata, coordinar la respuesta ante emergencias y garantizar la integración en los protocolos de Protección Civil a nivel insular y autonómico, recoge una nota del Cabildo.

José Manuel Yanes, Párroco de la Concepción y delegado episcopal, ha añadido que este acontecimiento que se celebra cada siete años "reunirá a miles de personas" y por eso se está trabajando para que "salga lo mejor posible y para que todos los peregrinos puedan mostrar su devoción a la patrona de Canarias en su camino hacia la capital de la isla, con las máximas garantías de seguridad".

La gestión del dispositivo se centralizará en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en el Cecopin del Cabildo de Tenerife.

Desde allí se coordinarán los efectivos de seguridad, emergencias y apoyo logístico que conformarán la denominada 'cápsula de traslado', que acompañará en todo momento a la imagen.

El Cabildo de Tenerife destaca que este plan constituye un dispositivo integral que combina prevención, coordinación institucional y capacidad de respuesta y su finalidad es que este evento se desarrolle con la máxima seguridad, ofreciendo tranquilidad y confianza a todos los participantes y visitantes.

El operativo contempla dispositivo sanitario coordinado por Cruz Roja, con ambulancias, puestos sanitarios avanzados y personal médico en puntos estratégicos; control del tráfico, con cortes y desvíos en vías como la TF-28 y suspensión temporal del tranvía; presencia policial uniformada y de paisano, además de medidas antiterroristas conforme al nivel 4 de alerta; prevención de aglomeraciones; apoyo al peregrino con recomendaciones de hidratación, uso de ropa cómoda y elementos reflectantes, así como atención especial a personas mayores, menores y personas con discapacidad y protocolos de suspensión en caso de meteorología adversa o incidencias graves.

La salida de la imagen desde la Basílica de Candelaria será el próximo 11 de octubre en dirección a Santa Cruz de Tenerife, con paradas en Barranco Hondo, Radazul Alto, El Humilladero, Taco, Hospital Universitario y Plaza de España, finalizando en la Parroquia de la Concepción.

Posteriormente, los días 24 y 25 de octubre se realizará el regreso desde Santa Cruz a la Basílica de Candelaria, atravesando nuevamente La Laguna, El Rosario y distintas localidades.