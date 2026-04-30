El Cabildo exhibe "avances" en el Heliodoro pese a las críticas del PSOE de no llegar a reformarlo para su centenario

Archivo - Pleno del Cabildo - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Deportes en el Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, ha exhibido este jueves las acciones emprendidas en el Estadio Heliodoro Rodríguez López frente a las acusaciones del Grupo Socialista en el Cabildo, que afea la promesa "incumplida" de contar con un estadio en "perfectas condiciones" para su centenario en 2025.

Así lo ha señalado durante el pleno de este jueves en donde el Grupo Socialista preguntó sobre la previsión de finalización de unas obras sobre las que están "muy preocupados" ante el incumplimiento de la promesa de 2023 contar con una reforma integral mientras se consignó un presupuesto "insuficiente" para acometer las obras.

"Hemos llegado a abril de 2026, dos años y tres meses después de haber anunciado que iban a encargar un plan director, y seguimos sin plan director", ha afeado Afonso, que ha avanzado además que el Grupo Socialista en el Cabildo pedirá la comparecencia de la presidenta insular, Rosa Dávila, en un pleno extraordinario para abordar con "profundidad" las promesas realizadas y los avances reales en un proyecto ansiado por la isla.

"Desde el minuto uno (se lleva trabajando), le recuerdo que había unos desprendimientos en el Estadio y cómo tuvimos que cerrar dos meses la avenida San Sebastián, por donde pasan multitud de vehículos", ha respondido Moliné, que apeló al "estado" en el que dejó el anterior gobierno insular la infraestructura y en la que se lleva "dos años y nueve meses" trabajando pese a la "distorsión" de la realidad que, a su juicio, hace el PSOE.

Ha añadido que el Servicio de Deportes se "deja la piel" en los expedientes y planes directores que bordean la reforma --entre ellos el relativo a la mejora de los vestuarios y el plan director--, que se suman al ejecutado suministro de asientos --que ya da "otra imagen"-- y el logro de baños "funcionalmente adecuados", entre otros.

"Le aseguro que si no hubiese sido por todo ese esfuerzo que hicimos en seis meses, y que ustedes no hicieron en cuatro años, no hubiese podido jugar ninguna Selección: ni masculina ni femenina", ha advertido la consejera.