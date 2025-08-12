El Cabildo de Fuerteventura desactiva el PEIN tras actualizarse la alerta meteorológica

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 12 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Fuerteventura ha desactivado el Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de Isla de Fuerteventura (PEIN), tras la actualización de la alerta meteorológica por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

El PEIN se encontraba vigente desde el 9 de agosto, en fase de preemergencia, ante la alerta máxima por temperaturas máximas, aunque Fuerteventura continúa en situación de alerta, ya que se espera que las temperaturas estén por encima de las habituales, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa.

Por ello, desde la Consejería de Seguridad y Emergencias se pide a la población que sigan tomando las precauciones pertinentes, especialmente las personas vulnerables, y que sigan la recomendaciones de autoprotección de la Dirección General de Emergencias: https://www.gobiernodecanarias.org/emergencias/alertas/Alert...