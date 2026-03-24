El Cabildo de Gran Canaria aumenta a Nivel 2 la emergencia por la borrasca 'Therese' y pide la intervención de la UME

Efectos de la borrasca ‘Therese’ en Agaete, a 21 de marzo de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). La borrasca 'Therese' vuelve a afectar especialmente a las islas Canarias este domingo, a las que amenaza con la posibilidad de tormenta y granizo y que - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha decidido aumentar la emergencia por el pasado de la borrasca 'Therese' en la isla a Nivel 2 para solicitar y activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En declaraciones difundidas a los medios de comunicación, el presidente, Antonio Morales, ha explicado que se tratar de una decisión que se ha adoptado ante la previsión de que continúen lluvias "intensas e impredecibles".

Además, comentó que las presas proseguirán aliviando agua, por lo que se producirá un aumento del caudal en los barrancos grancanarios.

Morales indicó que el objetivo de subir la emergencia a Nivel 2 es podar contar con más medios humanos y materiales, al tiempo que recordó que en Nivel 1 el Cabildo no puede solicitar la intervención de la UME.

"Tenemos en este momento presas aliviando, lo que genera una sobrecarga en los barrancos; y algunos núcleos de población aislados por los desprendimientos que se han ido produciendo", observó.