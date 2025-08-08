El Cabildo de Gran Canaria eleva la alerta máxima por riesgo de IF a toda la isla por encima de la cota de 400 metros

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha elevado la alerta máxima por el nivel de riesgo de incendios forestales en el conjunto de la isla por encima de la cota de los 400 metros desde las 14.00 horas de este viernes, 8 de agosto, ante la irrupción de un episodio prolongado de altas temperaturas que, según las previsiones, se agudiza para el fin de semana.

Por ello, la Dirección del Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Gran Canaria (INFOGRAN) ha modificado el color del semáforo en base a las predicciones de la AEMET y en aplicación de la actualización de la situación de riesgo efectuada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y el estado actual de la isla, según ha informado la institución insular en nota de prensa.

Y es que se prevé aire seco muy cálido y calima en las zonas forestales, de tal forma que la inversión de temperatura se situará a cota baja y la humedad relativa del aire será menor del 30 por ciento a partir de la franja situada entre los 300 y los 500 metros de altitud.

Además las temperaturas máximas podrán situarse entre los 35ºC y 40ºC grados, sin descartar valores iguales o superiores a los 41 y 44ºC en puntos de medianías, del sur y del oeste de Gran Canaria. También hará calor y habrá baja humedad durante las noches y las madrugadas, con temperaturas por encima de los 25ºC o incluso rozando o alcanzando los 30.

Asimismo durante el fin de semana y el lunes, 11 de agosto, en las zonas forestales se prevé viento general de componente este y de sureste, de flojo a moderado, mientras que a nivel de costa se espera que se mantenga el viento alisio.

Por todo ello, en el apartado de restricciones, se prohíbe encender fuego en todo tipo de espacios abiertos, si bien se cierran todas las áreas recreativas, así como de acampada, albergues y zonas de descanso de la red de carreteras, además de prohibir el acceso rodado y a pie por la GC-216, excepto vecinos y servicios públicos, así como el uso de la Zona de Acampada de Llanos de la Mimbre y Área Recreativa de Tamadaba.

También se mantiene la suspensión temporal de todas las autorizaciones concedidas de quema de rastrojos, de pastos permanentes, de restos de poda, y selvícolas, quedando prohibida la introducción y uso de material pirotécnico.

En cuanto a la utilización de maquinaria y equipos se prohíbe en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de estos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctrica, así como la actividad de carboneo, y el uso de fuego en la apicultura.

Tampoco está permitido en este estado el acceso y tránsito por montes y terrenos forestales, incluyendo pistas y senderos, por razones meteorológicas y de riesgo de incendio, salvo residentes, servicios públicos y personal de vigilancia, prevención y extinción de incendios, así como la actividad de pastoreo.

Se prohíbe arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio y se suspende temporalmente el ejercicio de la caza en toda la isla. Los ciudadanos pueden encontrar toda información al respecto en https://grancanariamosaico.com/