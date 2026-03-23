El Cabildo de Gran Canaria espera que la presa de Fataga rebose y aumente el caudal del barranco, y pide evitarlo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Cabildo de Gran Canaria ha lanzado un aviso urgente, principalmente para la zona de Artenara, ya que ha indicado que se espera que la presa de Fataga rebose en las próximas horas de este lunes ante el agua caída por la borrasca 'Therese', lo que provocará un "aumento importante" del caudal del barranco.
Por ello, ha solicitado "máxima precaución", así como "evitar completamente" el cauce del barranco y sus inmediaciones, además de "no acercarse ni transitar por la zona", según ha informado la institución insular.
Asimismo ha recomendado a los vecinos de la zona prever necesidades básicas (medicación, alimentos, etc.), por si en algún momento se quedan incomunicados.