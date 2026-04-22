El Cabildo Gran Canaria exige "equilibrio" ante la "absoluta" concentración política y ejecutiva de Proexca en Tenerife

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha exigido que se respete el "equilibrio" territorial ante la "absoluta" concentración política y ejecutiva en Tenerife de Proexca, la sociedad pública del Gobierno de Canarias para la proyección exterior del archipiélago, la expansión internacional de las empresas y la captación de inversiones extranjeras.

"En estos momentos, el control político y ejecutivo de Proexca está concentrado solo y únicamente en Tenerife", ha resaltado este viernes el máximo dirigente insular en una rueda de prensa junto a la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, y el director gerente de la SPEGC, Cosme García Falcón.

En este sentido, Morales ha hecho especial hincapié en que no se busca un enfrentamiento con Tenerife, pero insistió en que los territorios deben construirse desde el equilibrio", por lo que se llevará una moción al próximo pleno insular con este objetivo.

Según ha informado el Cabildo, la estructura de Proexca depende directamente del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mientras que su presidente es Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia; su vicepresidente Gustavo González de Vega y su consejero delegado, Pablo Martín Carvajal, "los cuatro de Tenerife".

Además, la Corporación insular añadió que de la misma isla el director general, David Pérez-Dionis, responsable de la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, adscrita también a la Presidencia de Gobierno.

Por su parte, la moción incide en que, adherida a esa dirección general, y vinculada a Proexca, se crea en junio de 2025 la Oficina de Proyectos Estratégicos.

Posteriormente, durante la segunda mitad de 2025, Proexca, con los pronunciamientos en contra, en su órgano de gobierno, de los representantes de la SPEGC y de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, lanzó un proceso selectivo para siete puestos de trabajo, localizados en Santa Cruz de Tenerife.

"LA OFICINA ESTARÁ SÓLO EN TENERIFE"

Morales comentó que "esta oficina estará, por tanto, ubicada solo en Tenerife, obviando el necesario equilibrio territorial". "Consideramos injustificable que una oficina de estas características destinada a empresas y proyectos con potencial de implantación en todo el archipiélago, se centralice en una única isla, pues se ignora flagrantemente la realidad económica y geográfica de Canarias", añadió.

Por ello, la moción plantea que "desde la perspectiva empresarial, resulta ineficiente e inconveniente que los proyectos que requieran atención presencial dependan de una oficina centralizada en una sola isla, lo que limita gravemente la accesibilidad y la agilidad del servicio".

"A nivel de promoción exterior --continuó-- esta decisión proyecta una imagen negativa, al transmitir que la toma de decisiones, las opciones de localización y el apoyo a la inversión extranjera se monopolizan exclusivamente en Tenerife. Y de la misma manera, esta medida contraviene el principio político y administrativo de descentralización que debe regir los servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma".

EXIGENCIAS CONCRETAS DEL CABILDO GRAN CANARIA

Ante esta situación la moción pone sobre la mesa exigencias muy concretas. La primera es instar al Gobierno de Canarias y a Proexca a proceder a la reubicación o creación de nuevas plazas de la Oficina de Proyectos Estratégicos en otras islas del Archipiélago, particularmente en Gran Canaria, garantizando una distribución territorial equilibrada de los recursos humanos que permita una atención presencial ágil y eficaz a los proyectos de inversión estratégica en todo el territorio canario.

El Cabildo reclama también al Gobierno de Canarias que, en el diseño y ejecución de las políticas de promoción exterior y atracción de inversiones, se adopte un enfoque archipielágico que garantice la participación equilibrada de todas las islas, tanto en la ubicación de los servicios como en la representación institucional y la toma de decisiones.

Igualmente, requiere al Gobierno de Canarias que, en los procesos de selección y designación de cargos de responsabilidad en entidades de promoción exterior, se garantice una representación equilibrada de todas las islas, superando la actual concentración de cargos directivos originarios de una única isla.

Por último, si la moción sale adelante en el pleno de este viernes, el acuerdo será elevado al Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias, a Proexca, a Canary Islands Film, a los cabildos insulares y a los representantes de los trabajadores de las entidades afectadas.