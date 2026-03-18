El Cabildo de Gran Canaria recuerda la prohibición de aparcar en los cauces de los barrancos ante la borrasca 'Therese'

Archivo - Telde (Gran Canaria) desaloja 37 vehículos del barranco de Ojos de Garza ante la previsión de lluvias - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE TELDE - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha declarado la situación de alerta por lluvias y vientos por las posibles consecuencias meteorológicas de la borrasca de alto impacto 'Therese' y ha recordado la prohibición de aparcar en los cauces públicos y de transitar por ellos en caso de lluvias intensas.

En un comunicado, el Consejo Insular de Aguas (CIA) ha puesto de manifiesto la necesidad de que el conjunto de la población atienda las medidas mínimas de prevención general de cara a evitar daños materiales y personales.

También ha instado a la retirada de los cauces públicos de acopios de materiales y de instalaciones que pudieran verse arrastrados en caso de avenidas; y a la adopción de las medidas de prevención necesarias para evitar el uso de los cauces y las actividades y acciones que puedan suponer un obstáculo para el flujo de las aguas.

Por su parte, la vigencia de la declaración del Plan Insular de Emergencias (PEIN) por la previsión de fuentes rachas de viento comienza a las 08.00 de este jueves 19 de marzo y a partir de las 17.00 horas por precipitaciones.

Las previsiones actuales apuntan a dos fases diferenciadas. Por un lado, el paso de dos frentes fríos, acompañados de fuertes vientos y precipitaciones persistentes e intensas.

La llegada del primer frente está prevista para el jueves, seguido de un periodo de calma relativa que dará paso a un segundo frente previsto para el viernes. A continuación, se prevé un episodio de fuerte inestabilidad a partir del fin de semana, donde se podrán dar precipitaciones intensas y de carácter tormentoso.

Mientras, en el caso concreto de Gran Canaria, las previsiones apuntan que las lluvias pueden ser persistentes e intensas en toda la geografía insular, si bien la mayor probabilidad de impacto se localizará en las vertientes sur y oeste.

Respecto al viento, será de componente suroeste y podrá alcanzar y superar los 90 kilómetros a la hora, especialmente en las zonas más expuestas de cumbres, medianías altas y otros lugares donde suele producirse aceleración del viento.