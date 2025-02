Cabildo de El Hierro carga contra el "ninguneo" del Gobierno canario al no dar fondos para la 'Bajada de la Virgen'

La corporación, con un presupuesto de cuatro millones, critica el "reparto discrecional" de 320.000 euros a los ayuntamientos

VALVERDE (EL HIERRO), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha denunciado este lunes, en rueda de prensa, la falta de apoyo económico del Gobierno de Canarias a la institución para el desarrollo de la 'Bajada de la Virgen de Los Reyes' el próximo mes de julio.

Alpidio Armas tachó de "ninguneo político" a la institución que representa a todos los herreños por parte del Ejecutivo autonómico y acusó a Fernando Clavijo de "seguir los dictados" de los cargos en el Gobierno de la Agrupación Herreña Independiente (AHI).

Armas opina que "no se puede hacer política" con 'La Bajada' y con los intereses de los herreños y recordó que se tratará de la primera ocasión en la que el Cabildo de El Hierro, organizador de más del 80% de esta tradición cuatrienal, no recibirá respaldo presupuestario por parte de la Comunidad Autónoma, máxime cuando no se celebra desde hace ocho años y "los herreños se merecen una gran Bajada".

Por ello anunció que se solicitará un crédito extraordinario a los bancos si resulta necesario.

El Ejecutivo se ha limitado a otorgar una asignación económica a cada ayuntamiento y no la institución insular, que solicitó 500.000 euros desde el pasado mes de agosto y tiene previsto un presupuesto superior a los cuatro millones de euros para sufragar los cometidos encomendados por la Comisión Organizadora de La Bajada al Cabildo de El Hierro: el Plan de Seguridad y Emergencias, la rehabilitación y puesta a punto de los 28,3 kilómetros del Camino de la Virgen, de las pistas forestales aledañas que se usan como vías de evacuación así como las amplias zonas de aparcamiento que se habilitan en La Dehesa, Cruz de Los Reyes, La Mareta y otros puntos del recorrido y la habilitación de infraestructura extraordinaria y servicios de telecomunicaciones.

También se encarga el Cabildo de la logística, los recursos sanitarios, la dotación de servicios extraordinarios de abastecimiento de electricidad y agua; el refuerzo de los servicios de recogida y tratamiento de residuos y puesta a punto de la red de carreteras insular; el plan de difusión y comunicación al exterior de 'La Bajada', la dotación de una Oficina Insular de Información de La Bajada; apoyo a la dotación a los grupos de bailarines, y un amplio acometido de eventos culturales y sociales (valorados en más de 1,6 millones de euros), entre otros.

El presidente herreño cree que esta falta de apoyo económico al Cabildo para la LXXI Bajada de la Virgen responde solo a interés político: "Durante toda esta Legislatura hemos sido testigos del ninguneo que se está haciendo por parte del Gobierno de Canarias a esta Institución que representa los intereses de todos los herreños. Hemos sido espectadores ausentes de infinidad de visitas institucionales a las que no nos han invitado, cargos públicos del Gobierno canario que han convertido sus estancias insulares en paseíllos políticos y propagandísticos, siempre de espaldas al Cabildo, y obviando incluso lo estipulado por el propio Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se confiere a las instituciones insulares la representación del Gobierno de Canarias".

Posiblemente, prosiguió Armas, "muchos de estos cargos no sepan, o no les interese saber, que los cabildos insulares asumen en la isla la representación ordinaria del Gobierno y de la administración autonómica y desempeñan las funciones administrativas autonómicas previstas en este Estatuto de Autonomía y en las leyes, así como las que les sean transferidas o delegadas".

"MARGINACIÓN Y MACHAQUE"

En tal sentido, "y en la misma línea de marginación y machaque" que padece el Cabildo, indicó que las respuestas ante cualquier petición o propuesta "o no se produce o tiene la callada por respuesta, porque el silencio administrativo es la tónica y a eso nos hemos llegado a acostumbrar".

De igual manera, destacó, "vemos que nuestros proyectos se ralentizan en los despachos autonómicos y un absoluto bloqueo a cualquier iniciativa que provenga de este Cabildo".

En esa línea, Armas comentó que "se van a cumplir dos años de Legislatura, y esta ha sido la tónica y va a seguir siéndolo, ya se advirtió por parte del grupo insularista (AHI) que forma parte del pacto que hace posible el Gobierno de Canarias cuando dijeron que se iba a sufrir, parece que esa fue la consigna a practicar antes, después y ahora", aludiendo momentos vividos con motivo de la moción de censura que le llevó a la Presidencia.

"Todo esto tiene su máxima expresión con la marginación y exclusión de cualquier fondo público autonómico para sufragar los elevados costos organizativos de la próxima Bajada de la Virgen de los Reyes, pese a haber sido solicitada con antelación el pasado año, tal y como se ha venido produciendo en ediciones anteriores", explicó.

El presidente cargó contra el "reparto discrecional a ojo de buen cubero" que se hizo desde el Gobierno "y con el objetivo principal de dejar fuera al Cabildo y repartir fondos al Ayuntamiento de Valverde, con 210.000 euros, 60.000 al de La Frontera y 50.000 al de El Pinar".