El Cabildo de Lanzarote decreta el cierre temporal de la actividad cinegética en Haría tras aparecer animales muertos

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Lanzarote ha decretado el cierre temporal de la actividad cinegética en el municipio de Haría tras la aparición de, al menos, una decena de animales fallecidos por posible envenenamiento en distintas zonas del norte de la isla, tales como Ye, Máguez o Guinate.

Al respecto, desde la institución insular se indican, en un comunicado, que según las primeras informaciones son seis los canes hallados sin vida, además de varios gatos, entre otra fauna, motivo por el que "se ha activado de manera inmediata" este protocolo de suspensión preventiva hasta concluir con las labores de inspección y seguimiento y poder esclarecer los hechos.

Por su parte, el consejero insular de Caza, Samuel Martín, ha subrayado la "importancia de actuar con firmeza y responsabilidad" ante este tipo de situaciones. Aseguró que se están coordinando "todos los esfuerzos", junto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, el SEPRONA, la Policía local, los agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote y la Sociedad de Cazadores de la isla para "proteger la fauna y esclarecer, cuanto antes, estos hechos tan lamentables".

De forma paralela, dijo, se están realizando diferentes batidas por la zona para detectar la posible presencia de veneno y evitar que se produzcan más incidentes.

El decreto de suspensión de la caza será trasladado al Gobierno de Canarias y permanecerá vigente hasta que las autoridades competentes determinen las causas y se garantice la seguridad en la zona.

Desde el Cabildo de Lanzarote se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y se pide extremar la precaución en los espacios naturales del municipio de Haría.