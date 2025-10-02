El Cabildo de Lanzarote muestra su satisfacción al incorporarse el camello canario a las ayudas de la PAC

Representantes de la Comisión Europea visitan una explotación de camellos canarios en Lanzarote - CABILDO DE LANZAROTE

ARRECIFE (LANZAROTE), 2 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Lanzarote ha mostrado su satisfacción tras confirmarse la incorporación del camello canario a las líneas de subvenciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027, en la medida de "Mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción".

Desde el Cabildo de Lanzarote consideran que esta inclusión "supone un reconocimiento expreso" al valor histórico, cultural y económico de la cabaña camellar de Canarias y, en particular, a la de Lanzarote, donde "se concentra el mayor número de ejemplares" del archipiélago.

En el municipio de Yaiza, y especialmente en el polígono agroganadero de Uga, según ha informado el Cabildo de Lanzarote en nota de prensa, se ubican la mayoría de las explotaciones dedicadas a esta especie, que constituyen un "referente insular y regional" en la cría, cuidado y aprovechamiento del camello canario.

El camello canario es la única raza autóctona de España y de Europa que había quedado fuera de las ayudas agroambientales, tanto en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR 2014-2020) como en las primeras convocatorias del actual PEPAC 2023-2027. Todo ello a pesar de estar inscrito desde 2012 en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España como especie en peligro de extinción.

El presidente del Cabildo y consejero insular de Agricultura y Ganadería, Oswaldo Betancort, señaló que celebran este "logro histórico que hace justicia a una raza que ha sido clave" en el desarrollo de la isla, de su paisaje y de su modelo económico.

El camello canario, dijo, forma parte de la identidad de Lanzarote "y ahora, por fin, cuenta con un marco de apoyo europeo que permitirá a los ganaderos seguir cuidándolo y garantizar su pervivencia en el tiempo".

Añadió que "han sido más de diez años en donde el camello no se recogía en las ayudas agroambientales, por lo que este logro es el resultado del duro trabajo", pudiendo decir que, "por primera vez, el camello canario accede a unas ayudas europeas que reconocen su importancia histórica, cultural y económica".

La medida, que se hará efectiva tras la próxima modificación formal del PEPAC que el Ministerio de Agricultura presentará a la Comisión Europea, abre la puerta a la convocatoria de ayudas específicas para nuevos solicitantes que quieran contribuir a la conservación de esta raza autóctona en peligro de extinción.

De esta forma, indicó, Lanzarote "avanza en la defensa" de su patrimonio rural y en la "puesta en valor" de una especie que, además de su aportación al sector primario, constituye un "símbolo inseparable" del paisaje y la cultura insular.