El Cabildo muestra su pesar por el fallecimiento de Ricardo Melchior, una "figura clave" en la historia de Tenerife

Archivo - El presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior - CEDIDO POR CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha lamentado este sábado el fallecimiento de Ricardo Melchior, que presidió la institución insular desde 1999 hasta 2013, siendo un "referente" para la política canaria "por su manera de entender el servicio público", siempre desde "la serenidad, con rigor y con visión clara de futuro".

"Supo consolidar hitos fundamentales que hoy forman parte de la vida cotidiana de esta isla, como el impulso a un nuevo modelo de transporte, como es el tranvía, la apuesta decidida por la investigación y la innovación, o el fortalecimiento del papel del Cabildo como institución clave para el desarrollo insular", ha señalado Dávila en un mensaje emitido en sus perfiles sociales.

Ha destacado la presidenta insular su papel como "firme defensor" de una estrategia de futuro basada en el conocimiento y la sostenibilidad, con proyectos como el ITER, que "situaron a Tenerife en el mapa internacional de la investigación" en energías renovables y del desarrollo tecnológico vinculado a la transición energética.

Sin embargo, ha añadido, "más allá de los cargos y de los proyectos", se ha ido "una persona entrañable, cercana en el trato, amante del diálogo y profundamente comprometida" con Tenerife.

"Hoy despedimos a un presidente, a un referente y a una buena persona. Su legado seguirá presente en la isla que amaba y que contribuyó a construir. Descanse en paz", ha apuntado.

UNA "FIGURA CLAVE"

El vicepresidente insular, Lope Afonso (PP), también se ha sumado este sábado al lamento que supone para la institución "despedir" a una "figura clave" en la historia de Tenerife, Ricardo Melchior.

"Dedicó su vida a la transformación de Tenerife con una visión de futuro innegable", ha apuntado el vicepresidente insular.

Así, Afonso ha resaltado que, "más allá de las siglas", el legado de "modernización" y la "pasión por esta tierra" que deja Melchior, un trabajo y legado que "perdurará" en el Cabildo de Tenerife.