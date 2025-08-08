El Cabildo de La Palma activa su Plan Insular de Emergencias ante el riesgo máximo de incendios forestales

Archivo - Operarios en las labores de extinción del incendio de Tasarte - CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Palma, a través de su Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, ha activado el Plan Insular de Emergencias por Incendios Forestales (INFOPAL) y el Plan Territorial Insular de Emergencias (PEINPAL) en situación de alerta máxima debido a la situación de riesgo de incendio forestal y de altas temperaturas.

Esta medida se ha tomado debido a una serie de circunstancias meteorológicas extremas que aumentan el riesgo de incendios forestales en la isla. Así, se ha declarado una situación de alerta por temperaturas máximas, con valores que se prevé superen los 34-37 °C y mínimas superiores a 25°C, según ha informado la institución en una nota.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha emitido una alerta por incendios forestales, advirtiendo de un alto estrés hídrico de la vegetación en zonas altas, con humedades relativas por debajo del 30%.

El Índice de Riesgo de Grandes Incendios Forestales (GIF) se mantendrá entre valores de 4 y 6 durante, al menos, los próximos 8 días, lo que indica una situación de riesgo severo.

Asimismo, la activación del PEINPAL se realiza debido a que se trata de un riesgo que afecta a múltiples municipios y podría comprometer la seguridad de personas y bienes a gran escala. De este modo, con la activación del INFOPAL en alerta máxima, se adoptarán de forma inmediata todas las medidas preventivas contempladas.