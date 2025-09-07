Cabildo de La Palma facilita la recuperación de una veintena de parcelas en el Camino del Hidalgo de Los Llanos

SANTA CRUZ DE LA PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Infraestructuras del Cabildo de La Palma iniciará los trabajos de recuperación del Camino del Hidalgo, una vía transversal a la carretera que une La Laguna y Las Norias, en el municipio de Los Llanos de Aridane.

Según informa la Corporación, esta actuación, programada para el mes de septiembre, busca facilitar el acceso y la recuperación de más de 20 parcelas afectadas por la erupción volcánica.

El presidente, Sergio Rodríguez, destacó que la intervención se centrará en la rehabilitación de un tramo de aproximadamente 300 metros lineales de vía, que permitirá a los propietarios de estas parcelas retomar el control y la recuperación de sus terrenos.

Este proyecto forma parte del firme compromiso de la corporación insular con la restauración de infraestructuras básicas para devolver la normalidad a las zonas más afectadas.

Por eso, Rodríguez puso de relieve que "cada pequeño paso en la recuperación de caminos y accesos es un gran avance para las familias y agricultores que han perdido sus propiedades", añadiendo que "con la rehabilitación del Camino Hidalgo, no solo reconstruimos una vía, sino que devolvemos a sus dueños la posibilidad de volver a sus parcelas y seguir adelante con sus vidas".

La finalización de estos trabajos es crucial para que los propietarios puedan acceder a sus terrenos y comenzar los procesos de limpieza y rehabilitación necesarios, marcando un hito más en el proceso de reconstrucción de la isla.