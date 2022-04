El Cabildo de La Palma reduce las zonas de exclusión ante la mejora de las condiciones de seguridad

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Palma, mediante previa aprobación del Comité Asesor del Peinpal, ha puesto en marcha la reducción de zona de exclusión a zona restringida de los caminos Paraíso, Marta, La Aldea, Aniceto, San Isidro, La Laguna, La Majada, Todoque y Corazoncillo, ante la mejora de las condiciones de seguridad.

El presidente del Cabildo, Mariano Zapata, explicó que esta medida se ha tomado tras realizar las evaluaciones pertinentes y determinar que no existe riesgo para que las personas que trabajan en este espacio puedan acceder después de que el Servicio de Infraestructuras haya verificado la seguridad de las actuaciones y guardando siempre las máximas garantías para el personal que realiza distintas labores en estos espacios.

Por su parte, la consejera de Servicios Públicos y Cambio Climático, Nieves Rosa Arroyo, indicó que desde el pasado miércoles las zonas que pasan a ser consideradas restringidas únicamente han permitido el acceso al personal que trabaja en estos lugares con la autorización pertinente.

La consejera recordó que el resto de zonas que aún no se han modificado continúan en zona de exclusión, ya que "hasta que no se reúnan las condiciones de seguridad no se puede autorizar aún el acceso al resto de esas zonas por la emergencia, por lo que en ellas habrá que respetar las indicaciones dadas por la Dirección del Plan".