El Cabildo de La Palma solicita a Aena la prórroga de la exención de tasas aéreas hasta 2030

La consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Raquel Rebollo, en una reunión con Aena sobre tasas aéreas - CABILDO DE LA PALMA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Raquel Rebollo, se ha reunido con varios representantes de la empresa pública Aena en su sede central con el objetivo de avanzar en la ampliación del periodo de exención de las tasas aéreas debido a las consecuencias de la erupción volcánica.

En ella participaron varios representantes de Aena como la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral, y el director de la Oficina de Presidencia, Estrategia y Políticas Públicas, Ángel Luis Sanz.

Asimismo estuvo presente el comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, acompañado por el subdirector de la oficina del Comisionado, José Manuel Monge.

Raquel Rebollo explica en una nota que "en esta reunión se ha solicitado la exención de tasas del aeropuerto de La Palma en el periodo desde el año 2026 hasta el 2030, puesto que esas bonificaciones acaban en diciembre del 2025".

En esa línea indica que "el encuentro ha servido para exponer el contexto de la conectividad insular a la directora general Elena Mayoral y a los demás integrantes sobre la situación, además de dar a conocer los acuerdo y negociaciones en las que se encuentra inmersa el Área insular de Turismo con los distintos operadores, con la intención mejorar la conectividad aérea de La Palma".

Rebollo ha comentado que han querido "reafirmar" ante los representantes de Aena las solicitudes que se formalizaron desde el Cabildo hace algunos meses.

"Esperamos que evalúen de forma positiva, ya que supondría un gran avance para La Palma", añadió.

Asimismo, Raquel Rebollo agradeció la colaboración del comisionado para la Reconstrucción, afirmando que "debe continuar la línea de trabajo conjunto, ya que solo así, se podrá avanzar de forma efectiva hacia la recuperación de la isla en todos sus ámbitos".