El Cabildo de Tenerife se abre a dialogar con colectivos del 18M e insta a "preservar" la reputación de la isla

Las reservas británicas para el verano bajan un 8% mientras crecen en los destinos competidores y tensionan los precios a la baja

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha anunciado este viernes que la próxima semana se iniciarán contactos con la plataforma 'Canarias tiene un Límite' para debatir sobre el futuro de la isla y exponer el modelo en el que trabaja la corporación insular para lograr un "equilibrio" entre los intereses de los residentes y los turistas.

En una rueda de prensa para presentar el 'Boletín de Coyuntura Económica' correspondiente al primer trimestre ha instado a evitar "mensajes distorsionadores" y a "preservar" la reputación del destino turístico insular.

"Si no, nos daremos un tiro en el pie", ha destacado, subrayando que hay trabajar hacia un destino "más sostenible" pero sin "vaivenes" porque si se empieza a caer en precios, se retrocede en rentabilidad y creación de empleo.

Ha indicado que de cara a las manifestaciones de este domingo, el Cabildo mantendrá un proceso de "escucha activa" dado que algunas posturas de los convocantes sin "razonables" pero entiende que deben desligarse de factores turísticos pues son "estructurales".

Afonso ha comentado que el índice de satisfacción de los turistas en la isla roza el sobresaliente pero no ha ocultado que los mensajes "influyen en la comercialización", tanto en las reservas como en el precio, y en un contexto histórico en el que había sido "difícil" aumentarlos con el mercado británico, y ahora, sus turoperadores podrían optar por otros destinos buscando más rentabilidad.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha alertado de que las reservas de turismo británico para este verano caen un 8% en Tenerife mientras crecen en otros destinos competidores como Marruecos, Turquía, Egipto o Grecia.

Ha comentado que "no ayuda" ni la "inestabilidad normativa" ni los "mensajes turismofóbicos" que se publican en las playas diciéndole a los turistas que "se vayan a casa", lo mismo que las discrepancias con la aerolínea británica Jet2.com.

Sesé ha indicado que los empresarios están dispuestos a "ayudar" a mejorar la calidad de vida en la isla, pero poniendo por delante que el turismo "no es el problema, sino parte de la solución", remarcando que coincide con los manifestantes en tratar de resolver muchos problemas como la falta de vivienda, la escasa depuración de aguas o los "cuellos de botella" que hay en muchas infraestructuras.

Ha apuntado que llegó a mantener una reunión con los colectivos pero se le planteó que para "dialogar" había que paralizar los proyectos turísticos de Cuna del Alma y el hotel de La Tejita, para los que no tiene competencias --"están judicializados"--, aparte de que entiende que hay que salvaguardar la seguridad jurídica. "No podemos permitir ser una república bananera", ha apuntado.

ESTABILIDAD Y PRUDENCIA EN LA ECONOMÍA DE LA ISLA

Sobre el estudio económico de la Cámara de Comercio, Afonso ha resaltado la "estabilidad" del crecimiento en la isla, con una tasa de paro del 12,61% y más de 436.000 ocupados al cierre del primer trimestre, y una hoja de ruta "seria y con claridad de ideas" por parte de la corporación insular.

Ha señalado que "sin empresas no hay empleo, no hay consumo y no hay ingresos para sostener los servicios" por lo que ha pedido también "prudencia" en la toma de decisiones, "sin alarmar indebidamente ni fijar escenarios alegres", ya que hay factores externos, especialmente derivados de la guerra comercial mundial, que pueden "influir" en Tenerife.

El boletín recoge también que el turismo sigue creciendo aunque empieza a ralentizarse, con algo más de 1,8 millones en el primer trimestre, un 3,4% más, si bien los nacionales caen casi un 11% debido a que la Semana Santa se encajó en abril.

No obstante, los turistas alojados en hoteles y apartamentos bajaron un 2,3% de tal forma que es el alquiler vacacional quien está absorbiendo este crecimiento.