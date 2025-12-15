El Cabildo de Tenerife abrirá este martes las carreteras de acceso al Teide

Nevada en el Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife prevé abrir las vías de acceso al Parque Nacional del Teide, exclusivamente a turismos, este martes a partir del mediodía, una vez que las carreteras estén limpias y señalizadas correctamente por el servicio de Carreteras de la institución insular.

El acceso será por dos vías, por la TF-21, por el acceso sur, hasta el Teleférico, en doble sentido, y de ahí se tendrá que dar la vuelta y por la TF-21 el tramo entre Aguamansa al Portillo bajo, y salida por la TF-24, por Izaña.

El acceso en sentido Teide, tanto por la carretera de La Esperanza, TF-24, como por Arafo, permanecerá cerrado, recoge una nota de la corporación.

Así se ha decidido en la reunión celebrada este lunes con representantes de Protección Civil, Seguridad y Emergencias, así como las áreas de Movilidad y Carreteras.

La apertura y control se hará conjuntamente con dispositivos del Cabildo de Tenerife, con el apoyo de efectivos de la Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local de La Orotava.

La presidenta, Rosa Dávila, destaca que los servicios del Cabildo "han estado trabajando en los últimos días para que la apertura de estas vías pueda realizarse garantizando la seguridad de los ciudadanos, y facilitar el acceso al Parque Nacional del Teide tras la reciente nevada provocada por la borrasca Emilia".

Este lunes se mantendrán cerradas las vías hasta que se garantice que están en condiciones seguras para el tránsito.

Por otra parte, se abrirán únicamente aquellos senderos que sean practicables y seguros, mientras que se mantendrán cerrados los que puedan presentar riesgos debido a las condiciones climáticas, como el agua en circulación.

En colaboración con montañeros equipados adecuadamente se permitirá el acceso al Parque Nacional y el ascenso al Pico del Teide, a través de la aplicación 'Tenerife ON'.

El Cabildo de Tenerife continúa con el operativo de limpieza de las vías afectadas por la lluvia y las placas de hielo, con equipos trabajando en la TF-24 --por caída de piedras-- y otros puntos clave de la isla.

Tres quitanieves y una pala trabajan en la zona para garantizar la seguridad de las carreteras y yambién se ha ayudado a personas que estaban alojadas en el Parador y precisaron salir.

En una acción adicional, el Cabildo de Tenerife anuncia que en el mes de enero se realizará la renovación de la flota de máquinas quitanieves del Parque Nacional del Teide con tres nuevos vehículos, en una inversión superior a los 600.000 euros.

Estos nuevos quitanieves permitirán una mayor capacidad de limpieza y una respuesta más rápida ante futuras nevadas.