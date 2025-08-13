El Cabildo de Tenerife activa un programa de becas para la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede) y el proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes, pone en marcha una nueva edición del programa de becas para la realización de prácticas no laborales, una iniciativa para mejorar las oportunidades de inserción de personas en situación de vulnerabilidad.

Las ayudas, dotadas con 750 euros mensuales, cubren gastos de manutención y transporte durante los tres meses que duran las prácticas, entre mayo y diciembre. Además, incluyen cobertura de la Seguridad Social y seguros de accidentes y responsabilidad civil, informa el Cabildo en una nota.

Este programa, en colaboración con empresas de la isla, busca ofrecer a los beneficiarios una primera experiencia laboral relacionada con su formación, fomentando su integración en equipos de trabajo y aumentando sus posibilidades de acceso a un empleo a corto plazo.

La iniciativa forma parte del Marco Estratégico Plurianual de Actuaciones para el Desarrollo de Tenerife (MEDI) y se financia en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

El proyecto cuenta, asimismo, con la participación de entidades como Cáritas Diocesana de Tenerife, Cruz Roja Española, Fundación Don Bosco Salesianos Social, Fundación General Universidad de La Laguna y SINPROMI.