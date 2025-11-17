El Cabildo de Tenerife adjudica por más de 838.000 euros las obras de emergencia en el talud de Bajamar (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, ha autorizado la ejecución inmediata de las obras de emergencia en el talud de la carretera insular TF-13, entre los puntos kilométricos 16+000 y 16+200, en La Laguna.

Esta actuación, derivada del desprendimiento de un bloque de grandes dimensiones ocurrido el 15 de abril de 2025, tiene por objeto garantizar la seguridad de los usuarios de la citada vía, detalla la corporación en una nota.

La intervención, adjudicada a la empresa Tacande Geotecnia S.L. por un importe total de 838.125,04 euros y un plazo de ejecución de siete meses, contempla la instalación de siete barreras dinámicas de diferentes capacidades de absorción de energía (250, 1500, 2000 y 3000 kJ), así como la estabilización de dos bloques rocosos especialmente inestables mediante cables de acero y redes de contención.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó que "la TF-13 es la única vía de conexión para los cerca de 2.700 habitantes de Punta del Hidalgo, y no se puede permitir que un nuevo desprendimiento deje incomunicada a toda una población".

"Tras la inspección geotécnica se identificaron varios focos potenciales de desprendimientos. Sabemos que la ladera presenta fracturas significativas y materiales muy sensibles a la inestabilidad. La única respuesta posible era actuar con la máxima rapidez. La intervención exige medios especializados, incluso el uso de grúa y helicóptero. Hablamos de una obra técnicamente exigente, pero absolutamente necesaria para proteger a las personas y restablecer condiciones de seguridad duraderas", explicó Arteaga, quien recordó que la intención es que el Ayuntamiento de La Laguna colabore posteriormente en la conservación de las instalaciones que se van a colocar en la zona.

La Fase 3 constituye la etapa final del proceso iniciado tras el desprendimiento de abril de 2025.

Las fases previas incluyeron la inspección geotécnica detallada del talud y la redacción del proyecto constructivo, que ha permitido definir las medidas más eficaces para reducir el riesgo estructural de la ladera.

El Cabildo de Tenerife recalca que estas obras son "imprescindibles" para evitar nuevos incidentes, garantizar la circulación en un tramo estratégico y proteger tanto a los usuarios de la vía como a las viviendas próximas situadas en la parte baja del talud.