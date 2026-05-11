El Cabildo de Tenerife afea la "unilateralidad" de un Gobierno "soberbio" en su gestión con 'Mv Hondius'

Archivo - Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, en un pleno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha lamentado este lunes la gestión de un Gobierno de España "soberbio" al frente de la gestión de la crisis del 'Mv Hondius', afectado por un brote de hantavirus, que habría actuado "desde la imposición" y que no ha sido "respetuso, coordinado ni transparente" con Canarias.

"Mientras el pueblo tinerfeño ha vuelto a demostrar su solidaridad y serenidad, el Estado ha ido acumulando errores de gestión contracciones y ausencia de documentación clara que avale las decisiones", ha señalado la presidenta insular ante los medios de comunicación en una rueda de prensa convocada para abordar esta cuestión.

Rosa Dávila ha afeado lo "grave" que resulta, mientras las autoridades locales han mostrado "preocupación, preguntas y alternativas" para proteger la salud pública de la población residente y flotante en la isla, el Estado haya generado "incertidumbre, desinformación y decisiones improvisadas" durante la evacuación de pasajeros.

Ha lamentado el hecho de que el barco siga fondeado a día de hoy en Tenerife, que respondería a una "decisión política" y una respuesta "diplomática" con los países con nacionales en el crucero, ya que "en 12 horas, y con todas las garantías" se podía haber efectuado: "Cada día que pasa pone más en riesgo a la población de Tenerife".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)