El Cabildo de Tenerife aprueba el 'céntimo forestal' con el rechazo de PSOE y Vox

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes, con los votos a favor de CC y PP y el rechazo de PSOE y Vox, la aprobación del 'céntimo forestal', un recargo de un céntimo sobre el precio del carburante y cuya recaudación se destinará a políticas de conservación del medio ambiente.

El vicepresidente, Lope Afonso, no entiende las críticas de los socialistas cuando en esta legislatura se ha subido hasta en 97 ocasiones los impuestos por parte del Gobierno central y han "planteado reventar literalmente a los autónomos", e incluso a nivel regional a insular han intentado impulsar una ecotasa que pagarían los residentes.

Ha resaltado que en Gran Canaria está a favor de la medida y minusvalorado que Santiago del Teide, gobernando por el PP haya planteado alegaciones. "No estamos ante regímenes castrenses, sino ante partidos políticos que admiten la discrepancia", ha indicado.

El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, ha comentado que la modificación cumple la normativa vigente, al tiempo que ha reconocido que hasta cinco ayuntamientos han presentado alegaciones fuera de plazo.

El portavoz de CC, José Miguel Ruano, ha comentado que el expediente está "claro y sustanciado" al tiempo que ha vuelto a descartar una ecotasa por pernoctación en contraposición al modelo de ecotasas por proteger espacios naturales.

"Para nosotros ese es el modelo en el cual tenemos que seguir haciendo viable que esa oferta turística tan importante y esa economía que gira en torno a ella sea compatible con el uso y el disfrute de nuestros espacios naturales protegidos", ha agregado.

Aarón Afonso, portavoz del Grupo Socialista, ha comentado que se trata de un impuesto "injusto e innecesario" que cuenta con el rechazo de varios ayuntamientos y ciudadanos y no entiende que los tinerfeños aporten "casi cinco millones de euros anuales" cuando se ha dejado de ejecutar más de 365 millones de euros, más de 28 concretamente en estos dos últimos años para proteger el medio ambiente.

"No hay una necesidad presupuestaria y por otro lado consideramos que es injusto porque han decidido que los tinerfeños y tinerfeñas sean los que paguen la cuenta que son al final los que se ven obligados mayoritariamente a desplazarse en la isla y utilizar su vehículo privado porque no tienen una alternativa", ha agregado.

Ha insistido en que a partir del mes de noviembre los ciudadanos "van a tener que pagar más por llenar el depósito de sus vehículos" y recordado que tanto CC como PP prometieron en las elecciones autonómicas bajar el IGIC del 7% al 5%.

Naím Yanez (Vox) ha señalado que este impuesto es un "expolio" a la ciudadanía, subrayando que se trata de buscar un "remedio erróneo" al aumento de turistas y de población.

"Ese expolio lo sufren en primer lugar los vecinos de la isla de Tenerife, en este caso con esta nueva tasa. No solamente tenemos las tasas impuestas directamente desde la Comisión Europea que se van yendo en contra de la soberanía de las naciones, sino que ya tenemos las propias tasas", ha indicado.