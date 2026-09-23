El Cabildo de Tenerife aprueba el plan de movilidad sostenible que prevé movilizar más de 5.000 millones hasta 2045

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles de manera definitiva el plan de movilidad sostenible (PIMSIT) que contempla 92 actuaciones, nueve programas e inversiones por importe superior a los 5.000 millones de euros hasta 2045.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la presidenta tinerfeña, Rosa Dávila, quien ha señalado que se trata de una "apuesta por la modernidad" y el transporte público pues no se trata solo de "hacer más carreteras" sino de mejorar la movilidad en la isla.

El plan contempla una inversión total de 5.097 millones de euros hasta 2035 para el desarrollo de las actuaciones previstas de tal forma que el Cabildo asumirá 1.222 millones de euros, a los que se sumará la financiación prevista por parte del Gobierno de Canarias, la Administración General del Estado y los ayuntamientos.

Los programas a desarrollar están relacionados con infraestructuras públicas, construcción de carreteras, potenciar el transporte público, regular el uso del vehículo privado --se va a potenciar la modalidad de uso compartido--, crear corredores verdes a pie y en bicicleta, fomentar la movilidad eléctrica y el uso de la IA a la gestión de datos y regular el transporte de mercancías.

El plan será presentado en el próximo Pleno del Cabildo y también ante los agentes económicos y sociales de la isla y Dávila espera que sirva de base para suscribir un pacto insular por la movilidad sostenible.

El documento consagra la apuesta por los trenes comarcales del Norte y el Sur y la ampliación de líneas del tranvía, con la prioridad de que llegue al aeropuerto Tenerife Norte.

En el caso concreto del tren del Sur ha comentado que hay "avances" en lo que corresponde a la redacción del proyecto más el acuerdo con Aena para establecer una parada en el aeropuerto Tenerife Sur si bien en el caso de la financiación no ha habido "más conversaciones" debido a las dificultades para aprobar los PGE.

El plan cuenta con la Declaración Ambiental Estratégica favorable de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT), aprobada por unanimidad el pasado 11 de agosto.

En su dictamen, la comisión destacó los efectos positivos del plan sobre el bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente, valorando aspectos como la disminución de las emisiones de CO2, la reducción del ruido, la lucha contra el cambio climático y la protección de los espacios naturales.

La evaluación ambiental presta especial atención a los espacios naturales protegidos y a los ámbitos incluidos en la Red Natura 2000.

Así, aborda de manera específica la movilidad en territorios sometidos a una elevada presión de visitantes, como Anaga, Teno y el entorno del Teide, planteando medidas de gestión de accesos, transporte público, aparcamientos disuasorios y servicios de guaguas lanzadera.