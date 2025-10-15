El Cabildo de Tenerife certifica el 95% del cumplimiento del convenio con el Instituto de Enfermedades Tropicales

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

El Cabildo de Tenerife ha dado el visto bueno en Consejo de Gobierno al trabajo para consolidar el convenio de colaboración suscrito con la Universidad de La Laguna (ULL) mejorando la capacidad científico-técnica del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC).

Este acuerdo, con una vigencia de cinco años y una dotación total de 2,5 millones de euros, tiene como objetivo reforzar las infraestructuras, la investigación y la proyección internacional de uno de los centros científicos más destacados de Canarias en materia de salud pública, epidemiología y enfermedades tropicales.

Durante el ejercicio 2024, la ULL ha justificado un total de 484.525,22 euros, lo que representa un grado de ejecución del 95,11% del importe asignado para ese año.

El importe no ejecutado, 15.474,78 euros, será reintegrado voluntariamente por la Universidad, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el convenio.

El documento aprobado recoge la valoración favorable del Servicio Técnico de Innovación, que certifica el cumplimiento de los objetivos y la correcta aplicación de los fondos destinados a la investigación y el desarrollo de nuevas capacidades científico-técnicas del Instituto, recoge una nota del Cabildo.

El Cabildo de Tenerife invierte a través del proyecto 'Mejora de la capacidad científico-técnica del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias 2023-2028' un total de 2,5 millones de euros destinados a la contratación de personal investigador y técnico durante cinco años, apoyando las diversas líneas de investigación que desarrolla el centro.

En virtud a este convenio, desde el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias se están reforzando diversas líneas de investigación de vanguardia, muchas de las cuales son referentes mundiales.

Entre ellas, destacan los estudios sobre amebas de vida libre; nuevas líneas como la investigación en biomarcadores de enfermedad, un campo de trabajo que emergió durante la pandemia de COVID-19 y la vigilancia entomológica y estudio de zoonosis, cada vez más relevantes en la lucha contra enfermedades transmitidas por vectores como insectos.

En este sentido, una de las investigaciones más destacadas es la red de vigilancia de mosquitos, que actualmente cuenta con cerca de 1.100 trampas instaladas en toda Canarias para desarrollar un seguimiento preciso y constante de las distintas alertas de mosquitos.

El Cabildo de Tenerife ha aprobado también, a través de la Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la Biotecnología (Fundación Bioavance), dedicar 435.000 euros a financiar seis ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico.

A través de este acuerdo, el ente insular aspira a potenciar los avances en el conocimiento sobre enfermedades de alta incidencia en Canarias como el alzhéimer, el parkinson o la diabetes, entre otras, con una inversión de 900.000 euros en dos convocatorias de infraestructuras de I+D+i.

Para ello, la Fundación Bioavance lanzó con el respaldo de Imetisa en abril de 2025 una primera convocatoria para la adquisición de equipamiento científico-técnico dirigida a grupos de investigación del área de la biomedicina de Tenerife, a la que se presentaron 23 propuestas de las que se financiarán seis.

Esta línea de ayudas, que se hacen en colaboración con el Instituto Médico Tinerfeño (Imetisa) tiene una dotación máxima por solicitud de 80.000 euros, siendo compatible con otras subvenciones y dirigida a los grupos de investigación adscritos a organismos públicos con actividad en el área temática de la biomedicina.

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes (abierto del 8 al 23 de mayo de 2025) y, tras un proceso de subsanación, todas las propuestas fueron admitidas a trámite.

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, en el área de Cultura, ha aprobado también una modificación del Anexo IV del Presupuesto Insular que permitirá incrementar las aportaciones específicas a TEA Tenerife Espacio de las Artes y al Auditorio de Tenerife, con una inversión global de 1.380.000 euros.

En el Auditorio de Tenerife se dará un impulso a la música sinfónica y al género lírico, y en el TEA se apostará por nuevas líneas para descentralizar y ampliar la creación artística.