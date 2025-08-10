El Cabildo de Tenerife cierra este domingo las carreteras de acceso a la zona forestal ante el riesgo de incendio

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha decidido cerrar desde este domingo, 10 de agosto, las carreteras de acceso a la zona forestal ante el riesgo de que se produzca un conato o un incendio, ya que apuntan que la confluencia de tráfico y personas dificultaría las tareas de evacuación y la propia operatividad de las brigadas forestales se hubiera alguno.

De esta forma, se procederá al corte de las carreteras TF-21, TF-24 y TF-28, que dan acceso al Teide, desde este domingo, entre las 18.00 y las 06.00 horas, hasta el miércoles, 13 de agosto. Los cortes serán realizados por la Guardia Civil, en colaboración con el personal del cabildo.

Así, los cortes se producirán en la TF-24 (La Esperanza) en el kilómetro 9 para evitar el tránsito de vehículos desde el núcleo de La Esperanza, y en el punto kilométrico 23+500, a la altura del cruce de Arafo, según ha informado el Cabildo de Tenerife en nota de prensa.

La vía TF-21 (La Orotava) estará cerrada en el punto kilométrico 16+500, a la altura de la Caldera de Aguamansa, por la vertiente norte; mientras que lla TF-21 (Vilaflor) será cortada en el punto kilométrico 66+800, a la altura de Vilaflor, por la vertiente sur; y la TF-38 (Guía de Isora) en la Subida de Chío, punto kilométrico 12+500.

Al respecto, la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha indicado que la situación es de "alerta máxima por riesgo de incendio forestal y alerta máxima por temperaturas máximas", de ahí la necesidad de adoptar "medidas drásticas para evitar cualquier incidente y garantizar la seguridad de las personas".

Añadió que, "a pesar de las prohibiciones y del cierre de los senderos, pistas y algunos miradores", este sábado, 9 de agosto, hubo que "sacar a más de medio centenar de personas del Mirador de Chipeque", por lo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que cumpla las normas y no vaya al monte en los próximos días, ya que advirtió de que "estarían poniendo en riesgo su seguridad y la de los equipos de intervención".

La isla de Tenerife, recuerda, está en la alerta máxima por riesgo de incendio de forestal y alerta máxima por máximas temperaturas para los próximos días decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA) desde las 14.00 horas del 8 de agosto.

Además la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido para este domingo un aviso rojo para Tenerife, ya que las temperaturas podrían alcanzar los 40 grados centígrados.

El Cabildo de Tenerife indica que, desde las 14.00 horas del viernes, 8 de agosto, está prohibida la estancia de personas en el monte y el tránsito campo a través, por senderos o pistas forestales, a pie o por cualquier medio de locomoción, excepto por uso de servidumbre para el acceso de sus titulares a propiedades e infraestructuras. Tampoco se podrá circular con vehículos a motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa.

Asimismo se prohíbe realizar fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas, etc), exhibiciones pirotécnicas, utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas. Además de suspender la actividad cinegética y los aprovechamientos forestales, así como el cierre de las zonas de acampada y campamentos y los Miradores de Chipeque y Chimague.

El Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) también suspenden todas las actividades al aire libre dependientes del cabildo.

Finalmente, desde la institución insular ante el episodio de altas temperaturas recomienda extremar las precauciones con cualquier actividad que pueda generar incendios (fumar en zona forestal, uso de grupos electrógenos, material eléctrico y pirotécnico, etc.), matizando que el consejo se hace extensiva a los promotores privados de actividades no prohibidas.