El Cabildo de Tenerife cierra filas con la comunidad venezolana en la isla tras la captura de Maduro

Reunión del Cabildo de Tenerife con asociaciones venezolanas en la isla para analizar la situación política y social en el país - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha recibido este lunes a una veintena de representantes de diferentes entidades y organizaciones venezolanas para expresarles su apoyo institucional ante los acontecimientos recientes que se han producido en el país.

La presidenta de Tenerife, Rosa Dávila, explicó en una nota que el objetivo de la reunión es que las más de 66.000 personas venezolanas que residen en la isla "sientan cerca estos momentos complejos y de incertidumbre".

"Queremos escucharles, acompañarles, saber cómo están y también cómo se encuentran los seres queridos que tienen en Venezuela, favoreciendo un contacto real y continuo", expresó la presidenta.

Dávila hizo hincapié en que la institución continuará tendiendo la mano a "las personas que han tenido que emigrar a nuestra isla de forma obligatoria desde Venezuela", y subrayó el deseo compartido de que se abra "una etapa de estabilidad, paz y democracia para el país".

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destacó que gran parte de las personas que integran la diáspora venezolana se encuentran en España y más concretamente en Canarias y Tenerife.

"No son solo ciudadanos retornados, sino vecinos, vecinas y familia. Con este encuentro, queremos mostrarle nuestro respaldo institucional pero también moral, y que nos sientan útiles", expresó.

Afonso destacó que el Cabildo insular ha sido una "institución pionera" a la hora de mostrar su "apoyo sin fisuras" al pueblo venezolano para conseguir "un horizonte mucho más brillante para Venezuela, de esperanza, libertad y democracia".

El presidente de la Asociación Unión Canario Venezolana, Agustín Rodríguez, expresó su agradecimiento al Cabildo por propiciar esta reunión, ya que se han sentido "como en casa".

En esa línea aseguró que "desde el primer minuto, tanto el Cabildo insular como el Gobierno de Canarias" han estado al "lado" de la comunidad venezolana en Canarias, "no solo como consecuencia de la situación actual, sino que desde el principio su apoyo ha sido constante".

"MUCHA PACIENCIA"

Rodríguez agregó que hará falta "mucha paciencia porque este proceso puede durar un tiempo".

"Nadie dijo que iba a ser fácil. Lleva un período de transición y hay que dejar que ruede para que vaya evolucionando, y para superar los obstáculos que encontremos por el camino, con el Cabildo insular a nuestro lado"", subrayó.

De igual forma, la presidenta de la Asociación Social Solidaridad Venezuela, Marcela Máspero, agradeció "el abrazo de solidaridad del pueblo canario y tinerfeño" y haber escuchado a las diferentes asociaciones, "cada una con una preocupación y una angustia".

"Nos hemos sentido como en casa. Nos queda mucho por andar y estamos trabajando para conseguirlo", indicó.

En la reunión también estuvieron presentes el consejero insular de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina; el director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo, Pedro Ángel González; y el director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez.

Entre las entidades asistentes se encontraron, además de la Asociación Unión Canario Venezolana y de la Asociación Social Solidaridad Venezuela, representantes de la Asociación Amigos Canarios Venezolanos; la Comisión Española de Apoyo a los Refugiados CEAR; la Asociación INCAN y la Asociación Flor de Mayo.