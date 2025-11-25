Cabildo de Tenerife y Cruz Roja ponen en marcha una unidad móvil que llevará formación a barrios y zonas rurales

El consejero de Formación y Empleo del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina (i), en una visita a la unidad móvil de Cruz Roja que ofrecerá formación y orientación laboral en zonas rurales - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, Cruz Roja y la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede) han presentado este martes un nuevo vehículo que recorrerá zonas rurales y barrios aislados de Tenerife para llevar formación y asesoramiento laboral a personas que se encuentran en búsqueda de trabajo o quieran mejorar su perfil profesional.

Efraín Medina, consejero insular de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, destacó que "se trata de un proyecto pionero que acercará información laboral y recursos valiosos a las personas que más lo necesitan".

Con este vehículo, que recorrerá numerosos municipios de Tenerife, "podrán ampliar sus oportunidades de empleo y su capacitación sin necesidad de realizar grandes desplazamientos".

Además, Medina subrayó la importancia de esta acción innovadora que fortalece la colaboración público-privada.

"Debemos trabajar de la mano para continuar avanzando en materia de empleo en la isla, donde el paro ha bajado el último año en casi 12.000 personas y la tasa de empleo ha caído al 12,6%, dos puntos por debajo de la media canaria", apuntó.

Heliodoro González, presidente provincial de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, señaló que con este punto móvil de orientación laboral se busca que "nadie se quede atrás".

"Hemos transformado una ambulancia en un espacio itinerante que llevará asesoramiento y formación a los barrios más alejados, reduciendo barreras y creando oportunidades reales de empleo", subrayó.

En su opinión, "esta iniciativa simboliza movimiento, conexión y esperanza, y reafirma nuestro compromiso con la inclusión social y la igualdad de oportunidades, destacamos el compromiso del Cabildo de Tenerife y Fifede por apostar por este proyecto piloto que promueve un empleo con dignidad, autonomía y futuro".

La acción, denominada 'En línea con el empleo: apostando por un itinerario sobre ruedas', forma parte del proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes, impulsado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por entidades como Cruz Roja, cuya finalidad es favorecer la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad de distintos barrios y municipios de la isla, mediante programas que combinan formación, orientación, acompañamiento y apoyo directo a personas desempleadas.

UNA PARTIDA DE 20.000 EUROS

Gracias a 'Barrios por el Empleo', que cuenta con un presupuesto cercano a los 4 millones de euros, se financian distintas acciones innovadoras, entre ellas la presente iniciativa, a la que el Cabildo de Tenerife ha destinado una aportación de 20.000 euros.

La unidad móvil contará siempre con un conductor y uno o dos técnicos de orientación laboral.

Durante el desarrollo de las actividades se instalará una carpa en el exterior del vehículo con seis ordenadores portátiles, en los que podrán recibir formación entre seis y doce personas al mismo tiempo.

Además, el interior del punto móvil se dotará con un puesto destinado al mentor y un portátil extra para que el usuario pueda realizar distintas acciones, como redactar su currículum, recoge una nota del Cabildo.

El itinerario sobre ruedas nace como respuesta a una realidad social que afecta a muchas personas en zonas rurales y barrios periféricos de Tenerife con más dificultad de movilidad y acceso a servicios.