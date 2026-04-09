El Cabildo de Tenerife despliega una flota de 14 drones para mejorar la protección y vigilancia del medio natural

Vuelo de drones para labores de vigilancia en el medio natural - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha presentado este jueves, desde el Malpais de Güímar, los nuevos drones que se incorporan al dispositivo de protección del medio natural de la isla.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de modernización de los recursos técnicos de las Unidades de Agentes de Medio Ambiente y de la Unidad de Incendios Forestales, que desarrollan labores de vigilancia, control y seguimiento en zonas de especial complejidad orográfica y difícil acceso.

Con la reciente adquisición de ocho nuevos drones --siete destinados a Agentes de Medio Ambiente y uno de altas capacidades para la Unidad de Incendios--, el Cabildo eleva a 14 el número total de unidades operativas, reforzando así su capacidad de respuesta ante incidencias en el entorno natural.

Los nuevos equipos permiten un despliegue rápido y eficiente, especialmente en el caso de los drones ligeros, que facilitan la inspección inmediata ante posibles infracciones o situaciones de riesgo, recoge una nota del Cabildo.

Por su parte, el dron destinado a incendios incorpora tecnología avanzada con hasta 45 minutos de autonomía, cámara térmica y telémetro láser, herramientas clave para la prevención, seguimiento y extinción de incendios forestales.

La presidenta destacó que "la incorporación de esta tecnología supone un salto cualitativo en la forma en la que se protege el territorio, permitiendo actuar con mayor rapidez, precisión y seguridad, especialmente en zonas donde el acceso por tierra es complicado".

Además de las tareas de vigilancia, estos dispositivos permitirán reforzar actuaciones como el control de vertidos, la detección de construcciones ilegales, la investigación de causas de incendios y la realización de levantamientos topográficos, gracias a la obtención de información visual y térmica en tiempo real.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, subrayó que se sigue "avanzando en la modernización de los medios al servicio de la protección ambiental, incorporando herramientas que mejoran la capacidad de vigilancia y prevención en todo el territorio insular, especialmente en los espacios naturales más sensibles".

Por su parte, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, destacó el impacto operativo de esta tecnología: "Los drones nos permiten llegar donde antes era muy difícil o incluso imposible, optimizando los recursos y mejorando la toma de decisiones en tiempo real, tanto en labores de inspección como en la gestión de emergencias".

El Cabildo ha acompañado esta inversión con una firme apuesta por la capacitación del personal, formando ya a 21 pilotos entre técnicos y agentes, que operan bajo los estándares de seguridad exigidos por la normativa vigente.