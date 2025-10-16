El Cabildo de Tenerife destina 120.000 euros en ayudas a la programación de las galerías de arte de la isla - CABILDO DE TENERIFE

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado esta semana las bases y convocatoria de subvenciones para la programación de las galerías de arte de Tenerife durante el periodo 2025-2026. Con una inversión de 120.000 euros, está destinada a impulsar la actividad expositiva y la proyección exterior de artistas locales.

Así, podrán acogerse a esta convocatoria las galerías de arte de titularidad privada con domicilio social en Tenerife, que mantengan programación estable durante al menos ocho meses y cuya actividad principal sea la exposición y venta de obras de arte, según ha informado la institución insular en una nota de prensa.

"Los proyectos presentados deberán incluir al menos un 50% de obras de artistas que desarrollen su trabajo creativo en Tenerife, reforzando el compromiso del Cabildo con la promoción del talento local y la consolidación del sector artístico insular", ha advertido el consejero de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha.

El crédito total se distribuye de la siguiente manera: empresas y empresarios individuales, 90.000 euros, y entidades sin ánimo de lucro, 30.000 euros. Por su parte, la cuantía máxima por beneficiario será de 40.000, sin superar el 80% del presupuesto del proyecto.

En concreto, las ayudas cubrirán gastos relacionados con organización de exposiciones (hasta 20.000 euros), edición de catálogos (hasta 10.000 euros) y participación en ferias nacionales e internacionales (hasta 10.000 euros).

SOBRE LOS CRITERIOS

Las solicitudes se valorarán atendiendo a la calidad artística del proyecto, el fomento de la actividad de creadores locales, la trayectoria profesional de la galería y la viabilidad económica de la propuesta. Se incorporan criterios de igualdad, premiando la presencia equilibrada de mujeres y hombres en programación, medidas de conciliación y accesibilidad en la gestión de los proyectos.

El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas será del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026, y la justificación deberá presentarse antes del 30 de septiembre de 2026.