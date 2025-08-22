El Cabildo de Tenerife destina 140.000 euros en ayudas para mejorar las ludotecas municipales

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha destinado 140.000 euros a una línea de subvenciones para apoyar el funcionamiento de las ludotecas de titularidad insular de la isla.

La línea de ayudas está destinada a la mejora de las instalaciones y de los servicios prestados en estos espacios, a través de la compra de material y equipamiento, tanto inventariable como no inventariable, de carácter lúdico y socioeducativo, además de a sufragar los costes de actividades recreativas y socioculturales de índole extraordinario, previstas en su Proyecto Educativo Específico de Ludoteca, según ha detallado la institución insular en una nota.

Asimismo, el modelo de solicitud para acceder a estas subvenciones ya está disponible para los ayuntamientos en el enlace https://www.iass.es/jdownloads/files/perfil_contratante/Impr....

Recuerdan desde el Cabildo que esta iniciativa se alinea con su objetivo de trabajar de forma coordinada con los ayuntamientos de la isla, y en este caso concreto, con el objetivo de propiciar actividades en las ludotecas municipales, ya que se trata de elementos comunitarios que fomentan el aprendizaje, la integración social y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes.