El Cabildo de Tenerife destina 4,9 millones a mejorar la movilidad y seguridad vial en Arona

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha destinado 4.971.620,10 euros a la mejora de la movilidad y la seguridad vial en Arona, a través de obras de rehabilitación, acondicionamiento y modernización de vías ejecutadas entre 2024 y 2025 dentro del Plan Insular de Carreteras.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, han visitado este jueves varias de las actuaciones ejecutadas en Arona, acompañados por la alcaldesa accidental, Clara María Pérez, y el concejal de Seguridad, Alexis Gómez, donde comprobaron el avance y resultado de las intervenciones realizadas para reforzar la seguridad vial y mejorar la fluidez del tráfico en el municipio.

"Estas actuaciones son un ejemplo del compromiso del Cabildo con los municipios del sur de la Isla, priorizando aquellas intervenciones que mejoran la seguridad, la accesibilidad y la conectividad entre núcleos urbanos", ha destacado la presidenta insular en una nota de prensa, en la que añade que "cada euro invertido" en movilidad es una inversión "en calidad de vida, cohesión territorial y seguridad para los vecinos y vecinas de Arona".

PRINCIPALES ACTUACIONES

Entre las intervenciones realizadas destacan las obras de mejora y rehabilitación de la vía TF-28 en el tramo comprendido entre el Valle de San Lorenzo y La Centinela, en el municipio de Arona. Los trabajos, adjudicados a la empresa Construcciones Darias, suponen una inversión de 1,6 millones de euros y se encuentran en su fase final, con prevista finalización a finales del mes de noviembre.

El objetivo principal de las actuaciones es mejorar el estado del firme y reforzar la seguridad en las paradas de guaguas y los pasos de peatones, donde se ha detectado la necesidad de intervención, siempre en coordinación con el Ayuntamiento, además de adecuar varias terrazas de establecimientos cercanos a la carretera.

Del mismo modo, destacan las obras de la rotonda en la carretera insular TF-652 (Guargacho) con una inversión de 682.438,71 euros; la rehabilitación del firme en TF-652 y TF-653 (Arona) con inversión de 1.257.519,71 euros, y la rehabilitación superficial del firme en TF-662 (Arona) con un total de 1.243.179,50 euros. A todo ello hay que sumar las intervenciones en las paradas de guaguas como en la de El Fraile.

SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Durante su visita al municipio, la presidenta también recorrió la nueva oficina del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de Los Cristianos, que funciona desde el 1 de octubre en su nueva sede, ubicada en Avenida Los Sabandeños, número 8, tras completar su traslado.

Desde su puesta en marcha, la oficina ha atendido a casi 13.000 personas, consolidándose como uno de los puntos administrativos "más activos" del sur de la isla. La instalación ha sido diseñada para ofrecer un espacio más accesible, cómodo y funcional.

Dávila ha señalado que esta nueva oficina representa un paso más en la apuesta insular por acercar la administración insular a las personas, con espacios modernos, accesibles y pensados para ofrecer una atención más "ágil, eficaz y humana".

Durante este año, especifica la corporación insular, el SAC ha gestionado 13.899 citas solicitadas, 11.905 atendidas, 942 citas preferentes para mayores de 65 años y 592 atenciones sin cita previa, con una media de 62 citas diarias.