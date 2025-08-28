El Cabildo de Tenerife destina 580.000 euros a sustituir pino radiata por monteverde en la zona del incendio de 2023

Archivo - Trabajos de reforestación en montes de Tenerife - JUANJO_VELAZQUEZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife invertirá unos 580.000 euros, aproximadamente, para coordinar y dirigir los trabajos de sustitución del pino radiata por ejemplares de monteverde en la zona afectada por el incendio de 2023.

La corporación insular ha aprobado recientemente el encargo a la empresa pública Gesplan para la dirección de las obras, cuyo plazo de ejecución es de 27 meses.

Los trabajos incluyen la participación en la dirección de obra colegiada y externa de los trabajos de selvicultura integral de pinares, trabajos técnicos especializados para el control de productos forestales y trabajos complementarios de restauración del monteverde en las áreas ocupadas por pino radiata.

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, explica en una nota que "tras el incendio de 2023 se ha avanzado en la rehabilitación de la zona afectada recuperando la vegetación, protegiendo el suelo y reconstruyendo infraestructuras, pero a día de hoy quedan por delante trabajos de gran envergadura y complejidad técnica".

En su opinión, "hablamos de los tratamientos selvícolas en pinares de repoblación y la de protección y gestión sostenible de los montes, en sus vertientes de pistas forestales y trabajos en laderas".

La consejera sostiene que hay que "abordar la eliminación del pino radiata en las zonas de mayor dificultad, por las elevadas pendientes, dificultad de acceso y saca de los restos, lo que obliga a una cuidadosa programación".

Pérez explica también que "el objetivo es sustituir el pino radiata, una especie de fuera que es muy inflamable, por especies del monteverde, que son más resistentes al fuego".

Para ello, prosigue, "es necesario realizar una serie de trabajos forestales de apoyo o complementarios a los propios tratamientos selvícolas integrales en masas de radiata y su posterior restauración con monteverde, que son los que realizará Gesplan a través de este encargo".

El objeto del encargo incluye también la asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de un vivero de planta forestal en el Centro Ambiental de Aguamansa (La Orotava) y dirección de obra en la construcción, más labores técnicas especializadas para trabajos en infraestructuras asociados a las redes hidráulicas gestionadas por el servicio técnico de Planificación y Proyectos Forestales del Cabildo.