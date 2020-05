El Cabildo de Tenerife destina más de dos millones al subsector ganadero en el plan de choque

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca que dirige Javier Parrilla incluye más de dos millones de euros para el sector ganadero en el plan de choque puesto en marcha con el objetivo de atender la emergencia social derivada de la crisis del coronavirus y reactivar el empleo.

Parrilla subraya en una nota que las ayudas planteadas son "fundamentales para mantener la producción y la cabaña ganadera de las más de 600 explotaciones existentes en Tenerife".

En su opinión, "es importantísimo que en estos momentos que estamos viviendo se sostengan ciertos gastos que son imprescindibles para este sector, como los sanitarios o los concernientes a la alimentación del ganado".

Precisamente, dentro de la cuantía destacan las ayudas a la alimentación del ganado ovino, caprino, vacuno, porcino y avícola, a las que se aporta 1.390.000 euros.

De la misma manera, están previstas subvenciones (un total de 200.000 euros) con destino al fomento de la producción láctea a través de las queserías de Tenerife y a la ejecución de programas la mejora de la calidad de la leche de ovino y caprino producida en explotaciones ganaderas, además de los productos obtenidos en centrales lecheras y queserías artesanales.

Asimismo, el Cabildo de Tenerife ha derivado 146.000 euros a través de ayuda directa para el sostenimiento del ganado vacuno de raza basta, puesto que en este ámbito los únicos ingresos provienen de actos públicos tradicionales, como romerías y arrastre de ganado.

APICULTURA

Del mismo modo, las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de la isla de Tenerife, donde se incluye la apicultura, recibirán un montante global de 100.000 euros.

En concreto, para el sector apícola, se contempla una ayuda total de 150.000 euros destinada a la alimentación, envasado, etiquetado y trazabilidad del producto.

Asimismo, se prevé la reducción del 99% en la aplicación de las tasas por prestación de servicios (50.000 euros) de la Casa de la Miel, situada en el municipio norteño de El Sauzal, a unos 600 apicultores que manejan una media de 14.000 colmenas.

El Cabildo de Tenerife también ha incluido como medida es la reducción al 99% de tasas de inseminación artificial (30.000 euros) de porcino y cunícola (cría de conejos).

Con esta iniciativa, se quiere promover el incremento de la cabaña ganadera de Tenerife y generar mayor actividad económica, habida cuenta de la afección en pérdida de mercado y producción por esta situación de estado de alarma.

"La importancia de la magnitud de la ganadería en la isla de Tenerife no la podemos medir en base a su peso en el Producto Interior Bruto (PIB), lo tenemos que hacer desde el punto de vista estratégico, de las tradiciones y de su importancia social. Si estamos en el camino de incrementar nuestro porcentaje en soberanía alimentaria, no podemos olvidar que todo está conectado y que el mercado es internacional: metro que ceda la ganadería en sus productos en la isla, es metro que no podremos recuperar", enfatiza.