El Cabildo de Tenerife encarga a GMR la contratación de ocho técnicos para ayudar al control de la filoxera

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y el consejero de Sector Primario, Valentín González, en una reunión con viticultores de Tacoronte Acentejo para abordar la plaga de flioxera - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y el consejero de Sector Primario, Valentín González, anunciaron en una reunión con más de 150 viticultores del Consejo Regulador de Tacoronte Acentejo que se ha formalizado un encargo a GMR (Gestión del Medio Rural), organismo dependiente del Gobierno de Canarias, por valor de casi 150.000 euros, para incorporar 8 nuevos técnicos a las labores de control de la plaga de filoxera.

Así, se sumarán al equipo de 22 técnicos de Extensión Agraria y otros 9 técnicos adscritos a diferentes servicios del área de Agricultura del Cabildo, que hasta el momento han realizado más de 1.600 prospecciones en toda la isla.

El vicepresidente del Cabildo hizo hincapié en "el absoluto compromiso de la institución insular para evitar que la filoxera se extienda por la isla" y sobre esta cuestión, adelantó que "el foco está muy localizado --hasta el momento solo hay 50 plantas afectadas por el pulgón-- y se seguirá trabajando de la mano con el Gobierno de Canarias para garantizar que esto siga siendo así".

Afonso destacó "el papel fundamental que están teniendo los propios viticultores, que son nuestros ojos en el campo tinerfeño, con quienes estamos colaborando estrechamente para lograr el objetivo de controlar el brote de filoxera que se detectó a finales de julio en Valle de Guerra".

En esta misma línea se pronunció el consejero de Sector Primario, Valentín González, que puso de relieve la importancia de la incorporación de estos 8 técnicos ya que se debe "contar con los máximos recursos posibles" en plan campaña de vendimia para realizar las necesarias visitas de prospección a las fincas y la emisión de los preceptivos informes contemplados en la orden emitida por el Gobierno de Canarias, "con el fin de causar los menores perjuicios a los viticultores y al resto de agentes económicos implicados en este sector".

Estas reuniones informativas con los viticultores se han desarrollado en diferentes ámbitos vinícolas de la isla y continuarán esta tarde en la zona de Valle de Guerra, donde se detectó el foco de filoxera a finales de julio.

Afonso y González adelantaron que se ha convocado, con carácter de urgencia, la Mesa Insular del Vino para este lunes, con el objetivo de ofrecer toda la información de la que se dispone a los diferentes agentes del sector vitivinícola, "haciéndoles partícipes en la lucha contra esta plaga, que no afecta a la calidad del vino de Tenerife, pero que pone en riesgo la vida de las viñas".