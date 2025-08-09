El Cabildo de Tenerife inicia la rehabilitación de la Casa Sansó en Tegueste con más de 900.000 euros de inversión - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura, Museos de Tenerife y Deportes, ha invertido un total de 937.768 euros en la rehabilitación de la Casa Sansó, ubicada en el casco de Tegueste y cuyas obras ya han dado comienzo, según ha avanzado el consejero del área, José Carlos Acha.

De este modo, un total de 468.884 euros se destinan este año 2025 en la rehabilitación del inmueble, que realiza la empresa adjudicataria Construcciones Felipe Méndez, SL, e igual cantidad durante el ejercicio 2026, según ha informado la corporación insular en una nota de prensa.

La Casa Sansó, ubicada en la calle Plaza de San Marcos, número 18, fue adquirida en julio de 2009 con la finalidad de desarrollar actividades culturales de pequeño formato tales como de poesía, pequeños conciertos de música, cuenta cuentos, así como la creación de un pequeño jardín temático.

Recuerda el Cabildo que la casa se encontraba en mal estado de conservación, motivo por el cual se pone en marcha ya la rehabilitación para su uso cultural.