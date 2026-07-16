El Cabildo de Tenerife invierte 1,3 millones en la mejora del aparcamiento de La Ruleta y Cañada Blanca

Nuevos aparcamientos en el Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha concluido las obras de adecuación y mejora del aparcamiento de La Ruleta y Cañada Blanca, en el corazón del Parque Nacional del Teide.

Concretamente se trata de unas actuaciones que han contado con un presupuesto de 1.305.688 euros procedentes de proyectos financiados por los fondos europeos Next Generation EU.

El objetivo principal de estas actuaciones ha sido adecuar estas zonas a la gran afluencia de visitantes para garantizar la seguridad de las personas y la accesibilidad en uno de los lugares más concurridos del parque.

En este caso, la empresa pública Tragsa, la adjudicataria de los trabajos, fue la encargada de las obras que han servido para cambiar por completo la funcionalidad del espacio generando un total de 80 plazas para coches y 14 para el aparcamiento de guaguas.

La intervención cubrió más de 7.500 metros cuadrados, con el reasfaltado de 5.110 metros cuadrados de calzada y la ampliación de 2.487 metros cuadrados de aceras.

Estas mejoras ayudan a dirigir el paso de los visitantes, evitan riesgos al cruzar la vía o pisar el campo, y añaden medidas de accesibilidad como rebajes de bordillos y pavimento táctil, recoge una nota del Cabildo.

ACCESIBILIDAD

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, junto al director insular de Medio Natural, Pedro Millán, estuvieron presentes en la apertura de la zona de aparcamientos, siendo testigos de la apertura al público de los ámbitos afectados.

En este sentido, Blanca Pérez explicó que "después de un año de trabajo y una inversión de 1,3 millones de fondos Next Generation, por fin se puede abrir este aparcamiento de La Ruleta y el aparcamiento de la ermita, en el Teide".

Además, dijo que "son más espaciosos y con la accesibilidad garantizada, antes no había posibilidad de entrar en estas zonas con vehículos adaptados ni con sillas de ruedas, pero ahora mismo esa seguridad está garantizada, está más ordenada y señalizado todos los aparcamientos".

Con todo ello, dijo, "lo que queremos es que esta zona no se convierta en lo que era antes, que era un foco de problemas en los que el aparcamiento se usaba mal, se usaba indebidamente, ahora vamos a tener más y mejores condiciones para la experiencia de visitar el Parque Nacional del Teide y con una mayor seguridad y vigilancia".

Por su parte, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, puso en valor la terminación de las obras, recordando que han supuesto "un esfuerzo tremendo, ya que es difícil hacer obras en esta altitud y con las condiciones meteorológicas que ha habido este año".

Ahora, comentó, "por fin se ha logrado ordenar este aparcamiento y mejorar sobre todo la movilidad de las personas con problemas de accesibilidad".

Millán puso el foco, además, en la regulación de los aparcamientos para las guaguas, "porque el futuro de esta zona es favorecer que la gente venga en transporte colectivo, por tanto ahora este ámbito está mucho mejor ordenado y va a ser mucho más fácil para, tanto las guaguas públicas como las de turística, puedan tener un lugar para aparcar en condiciones de seguridad, también para las personas que vengan a visitarlo".

Entre las mejoras técnicas destacan el reasfaltado de la calzada y la ampliación de las aceras, diseñadas específicamente para guiar el flujo de personas y evitar que los visitantes invadan el terreno natural o crucen la vía con riesgo.

Asimismo, se han incorporado medidas de accesibilidad universal, tales como pavimento táctil y rebajes de bordillos.

Fiel al alto valor ecológico del parque, el proyecto se ejecutó bajo criterios de economía circular y respeto al medio ambiente.

Así, se evitó el uso de hormigón y materiales contaminantes, optando exclusivamente por el uso de piedra volcánica natural reutilizada de otras zonas del parque y de demoliciones previas.

Esta elección no solo asegura una mayor durabilidad de las infraestructuras, sino que garantiza una integración estética total con el paisaje volcánico del Teide.