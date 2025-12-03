El Cabildo de Tenerife invierte más de 600.000 euros en la mejora del camino agrícola La Sasnoya (Anaga)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado oficialmente este miércoles en Consejo de Gobierno el encargo para la ejecución de las obras del Camino Agrícola La Sasnoya, situado en el Parque Rural de Anaga, dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El proyecto, gestionado por la empresa pública Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.), contempla diversas actuaciones distribuidas en tres zonas a lo largo de un total de 240 metros de camino agrícola.

Las principales tareas incluyen la renovación de pavimentos, la construcción de muros de sostenimiento y la mejora de la plataforma para permitir el paso de vehículos y el acceso a las viviendas en la zona, recoge una nota de la corporación.

Este encargo, valorado en más de 600.000 euros y cuyas obras durarán un año, tiene como objetivo facilitar y mejorar el acceso a los terrenos de cultivo de la zona de La Sasnoya y a las viviendas en su entorno, garantizando la conectividad de los agricultores y habitantes de la zona con el resto del municipio.

Además, se busca optimizar el uso de los caminos existentes sin modificar de manera significativa el trazado original.

El proyecto también contempla un enfoque sostenible en su ejecución, con medidas para reducir el impacto ambiental y garantizar la seguridad durante las obras, cumpliendo con la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado, de manera definitiva, la necesidad de ocupación de la parcela catastral 5 del polígono 6, ubicada en el paraje Pico del Inglés, dentro del Parque Rural de Anaga, para la expropiación forzosa del terreno con el objetivo de demolición de un edificio en ruinas y la posterior regeneración paisajística de la zona.

Este espacio natural protegido, de alto valor ecológico y paisajístico, es clave para el mantenimiento y la mejora del paisaje de Anaga, uno de los paisajes más emblemáticos de la isla.

El acuerdo, que se enmarca en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Rural de Anaga, promueve la restauración y conservación de este entorno natural, alineándose con los objetivos del Cabildo para la mejora del paisaje rural y natural en zonas de alta protección.

DETALLES DE LA PARCELA Y PROPIETARIOS

La parcela catastral 5, con una superficie de 2.145 metros cuadrados, está ubicada en la Cumbre de Roque Negro, en el lugar conocido como 'Lomo Bicho', dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

La finca, que incluye una edificación destinada a bar-merendero, ha sido objeto de varias sucesiones de propiedad, y su actual titularidad es compartida entre varios herederos, tal como se refleja en la escritura pública de herencia firmada en septiembre de 2025.

La expropiación, cuyo coste oscila los 30.000 euros, responde a la necesidad de recuperar este espacio para el mantenimiento del paisaje, eliminando un edificio en ruinas y permitiendo que el terreno recupere su estado natural.

La expropiación se justifica legalmente bajo diversos preceptos de la Ley de Expropiación Forzosa, la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que consideran la utilidad pública y la necesidad de ocupación en áreas protegidas como el Parque Rural de Anaga.

Estas leyes otorgan al Cabildo la potestad para proceder con la adquisición de terrenos para la regeneración paisajística, siguiendo los principios de conservación y protección del medio ambiente.